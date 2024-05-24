40歲靚佬演員突遭台警搜屋　疑與去年「瘋傳背妻與辣妹濕吻」有關

台灣男星賀軍翔被爆出住家遭搜索，據了解，檢方是為了保全證據，才會執行搜索，據悉案件和資深狗仔葛斯齊去（2023）年5月爆料的「酒店事件」有關，遭酒店妹告，而賀軍翔經紀人則表示不了解詳細狀況。葛斯齊去年5月與前AV導演圤智雨開直播，稱賀軍翔上酒店跟辣妹舌吻，今《TVBS新聞網》接到爆料指，葛斯齊當天直播完，就接到關切電話，要他趕緊改口，否則會出事。對此，葛斯齊則否認。



爆料者表示，葛斯齊直播大爆料，但沒想到下播後，他就接到認識的兄弟電話威脅，要他趕緊改口，不然會出事。葛斯齊則說：「沒有啊！」

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而葛斯齊去年在直播時直接點名已婚的賀軍翔，爆料賀軍翔日前上酒店跟辣妹舌吻，並強調講的都是查證過的事實，他當時表示，「張勛傑生日，張勛傑帶了三個朋友去夜總會，結果點了小姐，他們自帶一個女生Ｊ開頭的，皮膚黝黑，她非常喜歡張勛傑，但張勛傑不依。賀軍翔當天喝多了，可以講，事實，我有去查證，我有錄音的，賀軍翔挑戰我的話，我就把證據拿出來。」無預警的爆料讓圤智雨頻頻確認問：「你確定可以講？」

葛斯齊還說說當天賀軍翔喝多了，還在現場舌吻，「看到一個女孩，親了3遍，親嘴巴，還伸舌頭，他們還有『下一場』，賀軍翔是有婚姻的。」葛斯齊嗆：「禮拜二去王牌夜總會，後來去了大直沒錯吧？若要人不知，除非己莫為，不要以為包廂關起來不會有風聲傳出。」透露他當天還打了壽星。

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