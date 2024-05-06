資深男星血癌離世「愛女認留陰影」手機轉勿擾模式：怕家人又出事

已故台灣男星「青蛙王子」高凌風的離世，至今仍是不少人心中的遺憾，所幸子女均在各自生活圈、演藝圈有不錯的發展，默默耕耘的敬業態度也讓粉絲看了相當感動；而高凌風與金友莊的大女兒葛宸羽（阿寶）如今更是女團「G.O.F」、「D.K」成員，出色舞台表現有目共睹，過去曾發文表達對亡父思念之情的她，也於近日登上節目時坦承，這樣的習慣或許與過往有關。



葛宸羽近期作客《單身行不行》時，面對「社交恐懼」的談話主題，聊到自己手機常設勿擾模式的習慣；透露因為常設勿擾，導致家人、經紀人或是團員要想聯絡上她全靠機緣，對此她則坦承，過去她還沒有這個習慣的時候，先是接到父親高凌風「在醫院」的消息，後來又接到外婆入院的通知，長期下來似乎就產生了心理陰影，只要電話一響、就怕家人又出事。

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「可能對我來說，真的是往心裡扎根一箭」，葛宸羽表示，即便不確定這樣的狀態跟父親離世有沒有關聯，又或者天性使然，但長期下來接到的電話不是噩耗、就是工作上面哪邊不盡理想，加上本身就覺得被「回訊息」追著跑是一個不小的壓力，才覺得不如就「固定一個時間點」查看聯絡紀錄，至於如果有什麼重要的訊息當下沒看到，葛宸羽也覺得「那就算了」。

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