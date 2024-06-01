31歲過氣藝人轉行賣雞脾「宣佈收檔」深陷感情問題：要好好的珍惜

31歲男星沈建宏4月份與女友淡出螢光幕後網紅Bella互相開撕，原本為了女友在菜市場賣雞脾的他也在社群宣布賣雞脾的日子先暫時劃下句點。



沈建宏日前以「關於雞脾的這些日子」為題在IG寫下長文，「不知不覺雞腿賣著賣著，就賣了半年多，也在昨天的最後一位帥哥客人買完之後，就先暫時劃下句點了。」也非常感謝這半年多以來，所有支持過他雞脾的朋友們，也奠定了往後他的人生，會想要走的更加踏實與穩健。

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沈建宏表示這陣子獨立的反省了一個多月，沉澱一下自己，也更佳的體會人生，更經歷了形形色色的人，了解善良是多麼的重要，「但是善良的同時，也可能會被欺負，所以我們更要懂得保護好自己、更加的愛自己與愛別人，才能成為更好的人。共勉之。」

他也表示自己在感情的這條道路上，還在學習，感情的學分，也總是沒修好，公眾人物想談感情，有時候或許也比一般人來的要困難得多。而每個人也都有各自的關要過，過了之後，也還有事業關要闖。「我相信每個人的人生階段都不同，若能夠找到與自己相伴一生的人，機會真的非常渺茫，如果你們遇到了，一定要好好的珍惜。」

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