慶餘年第二季｜男星取代肖戰被批演技差　曾因當眾摸女友胸毀形象

張若昀、李沁主演的古裝劇《慶餘年第二季》（慶餘年2）自播出後，持續霸榜陸劇熱度榜冠軍，但其中取代肖戰飾演「言冰雲」一角的吳幸鍵卻慘遭罵翻，挨批不時抿嘴、演技僵硬，近日他又遭大陸狗仔直擊在公開場合對女友史策摸胸，影片曝光後，公然調情被網友大罵「噁心」。



吳幸鍵、史策去年合作「故鄉，別來無恙」擦出愛火，近日大陸狗仔「快手攝影劉大錘」在網上公布拍到2人逛街的親密影片，只見男方手搭女友肩上，行走間卻將手伸進女方上衣內摸胸，影片曝光後，引來網友一陣撻伐，狂轟吳幸鍵行為太噁心。

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《慶餘年第二季》暌違5年播出第二季，除了有「范閒」張若昀、雞腿公主「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬強勢回歸，還有許多實力派新角色驚喜加盟，劇情燒腦緊張，加上角色時而幽默又溫馨的互動，目前總播放量已突破165億大關，不過，新加入角色卻也造成負評，其中「言冰雲」一角，由吳幸鍵取代第一季的肖戰，網友卻不太買單，吐槽：「講沒幾句話，抿嘴超過5次」，如今又遭曝光與女友親密影片，連帶也讓不少網友對「言冰雲」暴升反感度。

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