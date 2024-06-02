狐妖小紅娘月紅篇劇評｜中國動漫真人改編典範　陣容強大錦上添花

以年輕受眾為主體的古裝劇市場向來不拒絕顏值更高、面孔更新、服化道更講究的IP劇的到來。暑期未至，市面上各類古裝IP大劇已經紛至沓來。愛奇藝派出的大將是《狐妖小紅娘》漫改影視化首部作品《狐妖小紅娘月紅篇》。



該劇是由愛奇藝、閱文影視、恒星引力共同打造，改編自知名動漫IP，楊冪、龔俊領銜主演的東方志怪奇幻劇。一線演員的超強號召力、恢弘大氣的美景與精良的服化道成為該劇吸睛圈粉的法寶。

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頂配製作締造出視覺盛宴，東方志怪的語境下「百花齊放」，極具東方韻味的美人、美景令人眼花繚亂，沉醉其中。不少人都曾預測，在這個5月底的熱劇榜單上，《狐妖小紅娘月紅篇》必佔一席之地。

果不其然，劇集開播19個小時熱度破站內8888，電視劇播出第二天起躋身貓眼、燈塔熱劇榜top1，各平臺熱搜話題不斷，也是愛奇藝2024年最快破9000的劇集。女性觀眾的簇擁下，主演的造型分析和仿妝視頻已然遍地開花。

從內容上來說，在女A男O模式盛行、CP撒糖成為古裝劇標配的當下，《狐妖小紅娘月紅篇》集齊了各種高話題愛情元素，並不惜筆墨在前幾集構建了妖族獨特且宏大的世界觀，精細打磨了各個階層、不同個性的妖族眾生相。

狐妖的故事並不稀奇，而從《狐妖小紅娘月紅篇》開始，一切將有新的變化。

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家族紛爭，塗山宇宙

不同於許多劇集急於聚焦男女主的愛情線，《狐妖小紅娘月紅篇》開端著力刻劃了生長於自然之中，又隔絕於俗世之外的塗山生態，以及各具魅力的塗山女子群像。

心懷大義的狐族大當家塗山紅紅（楊冪 飾）一心致力於維持人族、妖族間的和平。多年前，塗山紅紅從野心勃勃的石姬（溫崢嶸 飾）手中救塗山眾生於水火，終止了妖族與人族三百年來連綿不斷的戰爭。這些年來，她也不斷用法力壓制著侵蝕苦情樹的暗黑之力，不惜獻祭自身靈骨守護家族。

雖是塗山之主，塗山紅紅身上卻無半點妖邪之氣，反而是真善美的化身，「強者要做的，並不是征服，而是守護」，顯示出其仁愛本色。

法力高強卻天真爛漫的塗山二當家塗山雅雅（郭曉婷 飾），和掌管狐族財政支出的三當家塗山容容（胡連馨 飾）則是塗山紅紅的最強輔助，三人組成的「塗山三姐妹」每次出現都是妖族一道靚麗的風景線。

劇中的服化道堪稱近年來古裝劇的頂配，將配色、設計的精細程度拉滿，無一個細節不講究；給演員增添眼波流轉光彩的塗山眼妝，也迅速成為風靡全網的熱門妝容。

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成長於妖族的人族遺孤東方月初（龔俊 飾）的蛻變過程，也是該劇所聚焦的重點。一方面，東方月初從小受到妖族耳濡目染，擁有善良、狡黠的性格底色；另一方面，他身懷各族秘密，背負家族責任，是連接妖、人兩族的紐帶。

有了拯救蒼生的大愛，也少不了填補心靈的小愛。東方月初與塗山紅紅之間由起初的鬥智鬥勇，逐漸升級為彼此信任的戰友的過程，自然是觀眾喜聞樂見的。兩人雖然有著身份上的差異，卻難掩彼此守護的真心與靈魂上的相通。

月初為救紅紅曾冒死潛入其夢境，而為了給月初尋得一條生路，紅紅也甘願用自身靈骨為苦情樹重鑄樹心。這對冷面禦姐和忠犬弟弟組成的「姐狗CP」一度生死相依，劇情沒有急於撒糖，而是通過關鍵情節讓兩人情愫暗生，其後續發展也是《狐妖小紅娘月紅篇》將觀眾牢牢鎖定的一大看點。

在宏大的小紅娘世界觀裡，月紅篇的故事大多發生在塗山地界。如何呈現這瑰麗夢幻的想像畫面，是一大難題。

劇集通過先進的後期特效技術呈現出仙境般的恢弘美景，配合精心製作的服化道，以東方奇幻美學戳中了核心受眾的心坎。

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首播後，許多觀眾發現，劇版時間線在古代。導演麥貫之稱，塗山紅紅和東方月初的故事在動漫裡佔據篇幅較少，而《狐妖小紅娘月紅篇》的主線聚焦的就是這一部份，所以從時間線來說，劇版更像是動漫的前傳。

他認為，《狐妖小紅娘》系列動漫繪製了一個瑰麗而又宏偉的東方奇幻世界，創造了極具東方色彩的人和妖的形象。

「故事中的世界分為圈內圈外，圈內世界中，苦情樹延續人妖兩族的愛情，具備轉世續緣的能力。圈外則有黑狐試圖放大眾生內心陰暗面，逐步吞噬圈內的一切。」

劇集創作團隊在由版權方監修的原則下，本著不偏移原著核心的宗旨，將苦情樹為人妖續緣的時間做了適當調整。將不同年代的單元故事，改編構建到同一個時代，並對各單元的人物背景做了擴充，這也是此次改編最大的難點。

「《狐妖小紅娘》這個故事，不論是動漫版本，還是真人劇版本，都是在探討不同立場、不同種族衝突下的相互理解和包容。可以說，自『情為何物』而始，而見眾生、濟天下。」

陣容強大，人物貼合

太多案例證明，美景+美人+精緻妝造一旦組合得當，便能釋放出巨大能量，不僅能帶動地方文旅興盛，甚至還能影響一代人的審美觀。

如果說這些年古裝劇撐起了顏值經濟的半壁江山，那麼演員陣容在古裝奇幻IP中起到的作用更加不容小覷。

《狐妖小紅娘月紅篇》選角精准，楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、祝緒丹等演員，要麼是這些年活躍在市場中的一線明星，要麼是擁有絕佳潛力的高顏值新秀，他們的古裝扮相與角色影響力均經受過嚴苛的市場考驗，是古裝賽道上的佼佼者。

因此，演員們的形象搭配上精良的服化道，便能呈現出貼合人物、1+1＞2的效果。如塗山三姐妹的代表色，分別是紅色、紫色、綠色，不僅與角色名字蘊含的氣質相符，也與人物的性格無限貼近。

塗山紅紅霸氣、魅惑，與紅色最配；塗山雅雅戰力高超、外表高傲，紫色能夠突顯其氣勢；塗山容容外表圓融，內裡精打細算，綠色純淨卻更能迷惑對手。

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東方月初的青色服飾則更多突出其瀟灑俊逸與青澀少年感。禦妖國公主布泰（祝緒丹 飾）在愛情上勇敢熱烈，又嚮往和平，金色更能突顯其身份高貴。

《狐妖小紅娘月紅篇》對於服裝色彩的運用，不僅讓劇集整體有了強烈的視覺衝擊，還精准概括了每個人物的性格色彩，其中包含的是劇組對傳統文化顏色內涵的理解和表達。

除了在人物身上做文章外，劇中呈現的場景、特效、法器設計皆注入了東方美學特色，雲霧飄渺的美景和術法戰鬥間的奇幻瑰麗，營造出極富美感的幻想世界。

塗山的山體造型取材於古畫，山體巍峨高聳，氣韻宏大。倒懸於山巔之上、佈滿靈氣的苦情樹更是極盡模擬，成為劇中的主要場景。這些視覺元素靈感多來源於張家界、桂林、廬山、黃山等中國名勝，構圖靈感則來自於中國古畫、古建築的「窗景」「借景」。

劇中的光效色彩體系，依然延續用了中國傳統顏色。比如天青色、沉香色、蒼葭、竹月、丁香、駝褐等。並且在「法陣」的設計中，引用了中國傳統文物中的瓦當紋樣造型為靈感，引入非遺——張氏折紙藝術，劇中一隻精美的紙鶴便是人族之間通訊的信箋。

《狐妖小紅娘月紅篇》把中國傳統美學引進作品之中，劇中大到場景，小到主角的服裝、飾物，都體現了對中國非物質文化遺產的傳承。外在既有盛唐時期的大國氣韻，雜糅並蓄，又有兩宋時期的文化繁榮，格調雅致，內在則包含了中國傳統的禮儀、倫理以及心理結構，透露出了傳統在當代的延續。

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東方志怪IP的全新探索

從類型發展上看，國產奇幻劇早年大多以男主視角展開，到如今同類劇集著力刻劃與時俱進、極具個性的女性群像，在主角光環和情感抒發上均有所轉變。

由單純的熱血小子闖江湖發展擴大至整個家族群體的觀念對壘，正邪對決與女性自我價值的實現上，格局更宏大，情感線索更多元，不再僅僅局限於愛情。

場景畫面和服化道方面也在依托高科技的賦能而日趨精緻化、個性化、逼真化，充分還原東方美學的的典雅格調與文人情懷。其中既有傳遞真善美的傳統價值觀表達，也有「打破世俗、衝破桎梏、為愛勇敢」的代表新生力量的呼籲。

《狐妖小紅娘月紅篇》打造的是一個全新的中國志怪世界。

從前《聊齋志異》中描述的大多是妖闖入人的世界，在陌生的環境裡體驗人的七情六慾，受到人類社會與情感規則的影響，給觀眾傳遞出一種野性、純真的獵奇感受。

到了《狐妖小紅娘月紅篇》中，則成了人在妖的地界裡自在生長，徹底打破了兩者的隔閡與界限。從人族少年的視角，呈現出一幅中國志怪幻想世界的百景圖。

在這裏，妖族也要收租要債，盤算過日子，維持日常生活所需，這種擬人化的世界觀構建，和沉浸式的體驗感更加符合當下觀眾的審美趣味。人族集市的煙火氣則區別於妖族的仙氣飄飄，這些含有趣味性、現實感的細節為劇中不同的人物，營造出屬於每個角色獨有的空間和質感。

整體來看，《狐妖小紅娘月紅篇》前8集通過別出心裁的群像塑造，精良的置景、打光、服化道，將現實感的文化交會、地域特色融合進浪漫主義的大類別，為東方奇幻劇的製作升級作出了進一步探索。

這場跨越族群的浪漫愛情，將會有何種走向，擁有新身份後的男女主又將有怎樣的化學反應，還要接著往後看。

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