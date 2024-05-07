承歡記結局懶人包｜劇情被鬧爆豆瓣跌剩6․4分！網民整理6大伏位

4月熱播陸劇《承歡記》近期完結，播出後受到許多觀眾的歡迎，劇情引人入勝、楊紫、許凱演技也相當精湛，可惜完結卻被觀眾大力批評，與原著小說差異太大、劇情的不合理之處等等。



這次為大家整理了6點被網友吐槽的地方，趕快一起看看有沒有和妳一樣吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《承歡記》線上看：網友吐槽點1.劇情與小說大不同

陸劇《承歡記》改編自亦舒的同名小說，講述女主角從母親強勢的關愛中掙脫，並在職場上和在做酒店經理的男主角成為夥伴後，走出成長之路。《承歡記》雖然播出後受到許多觀眾的歡迎，豆瓣評分更開出6.4，可惜的是與小說不大相同，像是男主角空降成上司、男女主兩家像狗血劇般爭吵等，都與原著相差極大。

《承歡記》線上看：網友吐槽點2.男女主人設過於完美

《承歡記》的小說原著著重在描繪女性自我成長過程，也因此女主角的性格較為不完美，但到了劇版的麥承歡面對控制慾的媽媽，總用理性、溫和的態度去與對方溝通，讓網友瘋狂吐槽：「這樣根本就不會現在才在溝通。」另外，男主角姚志明在小說中是職場的高層，更是花花公子，和麥承歡是床上的朋友，兩人一起度過不少火辣的夜晚。在劇中，姚志明搖身一變成為偶像劇中的霸道總裁，讓書迷十分不解。

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《承歡記》線上看：網友吐槽點3.女性成長劇改編放錯重點

《承歡記》以女性成長題材為主軸，雖然劇版有把女主角從對媽媽的話逆來順受，到自我獨當一面，完整的描寫出來，卻當在職場遇到困難時，並非獨自出面解決而是仰賴男主角。劇中女主角做為飯店業的新手，優秀但依舊有難以解決的問題，這時候都是男主角帶領手下相助，有失原著的精神。

《承歡記》線上看：網友吐槽點4.麥承歡媽媽過於不討喜

劇中為凸顯麥承歡的成長過程，讓她媽媽擁有的戲份超多，可惜人設過於不討喜、控制欲強，讓觀眾只要看到她就覺得很壓抑，更讓觀眾看到她就想快轉，也有網友分享自己就是看到媽媽的角色心情不好，因此棄劇。

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《承歡記》線上看：網友吐槽點5.職場劇情不切實際

劇中有很重要的一部分就是職場生活，可惜劇裡的職場生活過於不切實際，看似常見的職場內鬥，雖然有遇到的可能性，實際上並非劇中演的如此不懂事，像是把同事為男朋友做的蛋糕放在重要的會議上，過於幼稚離譜的劇情，讓網友紛紛吐槽！

《承歡記》線上看：網友吐槽點6.副CP愛情線來得太突然

《承歡記》除了楊紫、許凱這對主CP，還有一對副CP，就是女主角的弟弟麥承早和閨蜜毛毛。而毛毛作為剛離過婚的女人，照理來說不會如此迅速的投入一段新的感情，而這一切的發生竟是因為她意外知道麥承早喜歡自己10年，螢幕前的觀眾看了滿頭問號，直呼：「什麼時候看對眼的！」

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