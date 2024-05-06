惜花芷結局｜獲封2024最好睇古裝陸劇　盤點好評如潮的5個原因

陸劇《惜花芷》近日迎來大結局，更被網友評為「2024最好看古裝劇」！《惜花芷》由小說改編，開播後好評不斷，劇情步調輕快、結局也收得相當好，張婧儀和胡一天演技大提升更讓網友們讚不絕口。



《惜花芷》結局評價、必看賣點一次看完，想看古裝陸劇別錯過！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

陸劇2024《惜花芷》線上看：結局評價1.幸福快樂的好結局

陸劇《惜花芷》由新生代演員張婧儀和胡一天主演，兩人在劇中CP感滿滿，高甜片段不斷，其中捧著臉親額頭的名場面，更是讓觀眾們直呼太甜了！世子顧晏惜和花芷度過了種種困難，解開誤會後迎來幸福快樂大結局，完結篇兩人穿上紅袍甜蜜舉行婚禮，不過全程沒有吻戲被穩網友狠虧根本是「禁慾戲」。

陸劇2024《惜花芷》線上看：結局評價2.張婧儀、胡一天演技獲肯定

《惜花芷》是張婧儀首部古裝偶像劇，她在劇中展現了穩定且出色的演技，成功塑造了「花芷」這個角色，讓大家看見了她顯著的成長。而胡一天一開始他的古裝形象受到質疑，不過終以細膩演技突破「面癱演技」的刻板印象。尤其是在劇中後期的戰損造型中，展現了自身的獨特魅力，讓觀眾對他大改觀。

【相關圖輯】陸劇推薦｜2024年10部重磅古裝劇：狐妖小紅娘月紅篇、錦繡安寧…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

陸劇2024《惜花芷》線上看：結局評價3.每個角色都有自己的好歸宿

劇中除了大家所熟知的男女主角大婚，芍藥和沈煥終於走到了一起，花家的每一個角色也全都找到了自己的歸宿、事業或生活目標。其中最讓人驚喜的是吳希澤飾演的深情男配角沈淇，按照陸劇的慣例會在他身邊隨意安插一個小角色與他戀愛，《惜花芷》卻沒有這樣安排，反而是遵照他的人設靜靜的陪伴在女生身邊，讓這個角色圈粉無數。

陸劇2024《惜花芷》線上看：結局評價4：張婧儀大婚造型美出新高度

雖然一開始胡一天的古裝妝造被罵翻，最後一集中張婧儀的大婚造型卻美到上熱搜，只見她帶著金碧輝煌的頭冠，搭配上紅色為主體、金色畫出圖騰的婚服，加上粉嫩嫩的妝容，一出場就讓粉絲們全抓狂，實在太美了！更被網友紛紛在留言區討論，看來張婧儀以後古裝劇接不完了。

【相關圖輯】陸劇推薦2024｜9位陸劇男星待播劇 肖戰《玉骨遙》後再拍古裝劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 37

陸劇2024《惜花芷》線上看：結局評價5：與《承歡記》、《與鳳行》打對台卻不遜色

近期有許多卡司超強的陸劇開播，其中討論度最高的有楊紫、許凱主演的《承歡記》，還有趙麗穎、林更新的《與鳳行》。起初熱度完全被這兩部劇霸佔，後來在微博、小紅書觀眾們大方分享《惜花芷》下才慢慢打開知名度，最後獲得大家的喜愛。

延伸閱讀：

林心如曬23年前無濾鏡舊照掀回憶殺！息影16年黎姿絕美神顏引熱議

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】