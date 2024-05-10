新生劇情+劇評｜申奧繼孤注一擲首拍劇　劇情反轉再反轉估佢唔到

去年夏天，申奧執導的電影《孤注一擲》狂飆突進，一舉拿下暑期檔票房冠軍。沒想到大半年過後，他帶來的不是新的電影作品，而是一部10集的網劇《新生》。



《新生》5月6日在優酷「白夜劇場」上架，我第一時間前往觀看。故事說的是，費可（井柏然 飾）的追思會上，女記者何珊（周依然 飾）作為朋友受邀參加，與其他受邀的人一起揭開關於費可的迷離真相。

四集看罷，頗覺驚喜。這部劇花式呈現了令人防不勝防的騙術，也一覽無餘地洞穿了人性中的致命弱點。它在日漸人聲鼎沸的罪案劇賽道上，以差異化的素材擇取和敘事手法，成為獨樹一幟的存在。

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01

《孤注一擲》是反電信詐騙的題材，《新生》有繼承有揚棄。相同的是，這仍然是一個與欺詐和瞞騙緊密相關的故事。不同的是，這次不是電信詐騙，不是以網路為工具，隔著萬水千山榨幹你的錢袋，而是活生生地站在面前催眠你，讓你心甘情願獻上一切。

已經上架的四集中，三個受騙者分別是礦主、基金經理和外企職員。其中沒有絕對的弱勢群體，也沒有人是因為文化水準不高而上當。相反，他們都算是各自領域的能者，而且不乏防範心。

礦主陳樹發（王硯輝 飾）是白手起家的「富一代」，閱人無數，怎麼會中招？因為他有兩大軟肋：留洋歸來的寶貝女兒和繼續開礦的資質。

費可抓住了他的剛需：先偷走了陳家女兒的芳心，繼而巧妙「炫富」卸下了陳樹發的心防；再以主管部門司長兒子的名義，騙得了「疏通」關節所需的大筆資金。

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基金經理程浩（黃覺 飾）高智商、高收入，在金融江湖中行走多時，怎麼會中招？因為他的心孤寂又蠢蠢欲動。操盤的壓力大，秘密無可訴說，就需要知心密友。過手的金錢多，卻不能隨意攫取，難免心有不甘。

費可同樣滿足了他的剛需：社牛屬性和家務能力，使他成為程浩身邊不可或缺的人。而開老鼠倉串通牟利，使二人成為利益共同體。如此這般，費可又拿捏了程浩。

外企白領蘇倩（彭楊 飾）為人冷感，關起門來過日子。這樣與世界保持疏離的職業女性，本來是難以攻克的城池。

但正所謂哪個女性不善懷春，費可靠著種種體貼又惡俗、浪漫又套路的招數，把對方變成了愛情的俘虜。

你缺政府關係，他剛好就有官方背景。你缺違規膽識，他剛好就能規避風險。你缺愛的滋潤，他就是天降情聖。

沒有一種詐騙是不靠受害人的配合而實現的，沒有一個騙子不是心理專家和畫餅大師。

這樣的千術展現，讓我們開了眼界，亂了又穩住心神。或許誰都不能成為無欲無求的聖人或者石頭人，但我們至少可以更好地管控自己的欲望，不再相信天上掉餡餅的神跡，不再喝下成為「天選之子」的迷魂湯。

每當鴻運當頭的時候，除了掐一下自己的大腿感知疼不疼，也要掐一下對方的臉蛋——感知真不真。

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02

每個人都會根據自己的遭際，總結出一些人生箴言。陳樹發信奉「金錢是衡量一個人能力的尺子」。程浩說「基金經理最喜歡通過衣品判斷一個人」。

蘇倩本來不會輕易相信人，一旦信了就有一種「他就算欺騙全世界，也不會欺騙我」的迷之自信。

這些道理不能說沒有道理，但它們也只是相對的真理。所有的判斷依據都需要跟別的依據相輔相成，才能作出正確的判斷。任何判斷依據被單方面推向極致，就容易自戳雙眼，錯失真相。

陳樹發過於看重物質條件，在對方提供了「眼見為實」的硬體後，開啟盲從模式。程浩見對方智商情商雙高，談吐得體有魅力，便自然地把他劃入同類。蘇倩就更冤，對方的種種處心積慮都被她視為獨家珍享，自己明明有機會從程浩處得知真相，仍然掏心掏肺地落入了甜蜜陷阱。

人性基因是逐步養成的，人性密碼是可以破譯的。上述三個受害者半生習得的人生法則，被費可破譯、拆解，趁虛而入。

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當然，目前還只有三個受害者的單向講述，存在真假難辨的部分。還有兩個人沒講，她們和費可的交集，一定含有新的資訊。

不過事態已然明晰：正如片頭用拼圖的形式組接費可的臉部，五個人正以羅生門的方式勾勒費可的本來面目。而這個本來面目，是很難達致的。畫人畫虎難畫骨，知人知面不知心。

我想故事的後續大概是這樣的：五人接力描摹費可的形象，但各人講述中的謊言部分也被戳穿，費可的真實過往慢慢揭開……

反轉是肯定要反轉的，劇名已經作出明示。出於人性邏輯和世事因果反轉，就是合情合理的反轉。為了反轉而反轉，就會形成悖謬不經的反轉。

基於伴山文化三年磨一劍的審慎，素材和案例收集的豐富，以及導演申奧拿捏犯罪題材的精到感覺，這個已經絲滑推進了四集的故事，應該能抵達合轍而有力的終章。

03

警匪、犯罪、刑偵，是當下劇集創作的熱門題材。長一些的劇，多是單元故事的連綴。短一些的劇，多是前因後果的多時空組接。像《新生》這樣，在大致同一的時空下，對一個人的故事進行嵌套講述，是比較罕見的。

在現有的罪案劇成片庫中，純本格推理較少，而社會派推理較多。在社會派推理作品中，講述暴力犯罪的較多，像《新生》這樣講述智力犯罪的，也是比較罕見的。

採用暴風雪山莊模式，電影可以在兩個小時左右的時間內輸出一個精妙的故事。劇集用這個模式不多，是因為時間一長，一分集，觀眾注意力容易渙散。《新生》前四集展現的資訊差犯罪，環環相扣，令人欲罷不能。

在已經人挨人、人擠人的罪案劇創作道路上，《新生》在題材選取、敘事結構、類型細分方面進行了諸多的微創新。這給觀眾帶來了新鮮感，也確保了自身的辨識度。

那麼申奧究竟為什麼沒有在電影市場中乘勝進擊，而是轉身踏上了劇集賽道呢？具體的心思不好揣測，但我想應該跟精品短劇集的勃興不無關係。

以罪案劇為代表的精品短劇集，實際上代表了劇集進化的方向。它是一種結合了電影和劇集各自優點的文藝形式：既有電影般精緻的視聽語言，又有劇集的敘事容量和跌宕起伏。

表達欲旺盛的電影人往往因為篇幅所限而不得不壓縮內容，這是一種痛苦。而希望講究視聽的電視劇人也往往因為篇幅浩繁、進度催逼而不得不草草行事，這也是一種痛苦。

精品短劇集一出，這兩種痛苦全消。

這就是越來越多的電影人入局劇集的原因。這也是《漫長的季節》這類精品短劇集不斷湧現的底層邏輯。《新生》目前保持了行雲流水的節奏，有機會成為點亮白夜劇場的佳作。讓我們一起守望後續的精彩。

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