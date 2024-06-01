狐妖小紅娘月紅篇「4大賣點」追劇懶人包　楊冪龔俊人妖百年苦戀

奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》隨即衝上排行榜TOP3！這部由楊冪、龔俊主演的話題大作改編自暢銷同名漫畫，講述一段跨越種族、時空，百轉千迴的戀曲，兩人無論是造型還是角色特性都還原得頗成功，難怪收視創下佳績。



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《狐妖小紅娘月紅篇》亮點1：人妖百年苦戀

《狐妖小紅娘月紅篇》講述一場歷經百轉千回歷經萬難，跨越種族仇恨的苦練。一如楊冪所飾演的「塗山紅紅」的台詞「苦情樹曾牽起無數獨特情緣，卻從未有過人與妖相戀。」這讓龔俊飾演的人族東方月初相當詫異，但紅紅也點出關鍵在於「壽命」，即便能一時相戀，卻無法相守終身，兩人的命運就在一場百年苦情樹結緣大會上產生了微妙的變化，也讓觀眾更加期待後續會怎麼灑糖怎麼虐？

《狐妖小紅娘月紅篇》亮點2：楊冪化身霸氣狐妖

有「古裝專業戶」之稱的楊冪在《狐妖小紅娘月紅篇》飾演擁有千年不敗神顏的狐妖，角色特性「人狠話不多」是妖界塗山的大家長，散發著高冷霸總氣質。劇中楊冪的還原漫畫特色，造型以深紅色為主，眉間化上紅色妝點，看起來妖氣與仙氣兼具，髮間的金飾讓整體造型更大氣，凸顯出妖界之主的氣勢。

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《狐妖小紅娘月紅篇》亮點3：龔俊「冰塊腹肌」引熱議

而男主角龔俊在首播後也引發熱議，尤其是劇中上空練功，秀出「冰塊盒腹肌」引起讓全網為之瘋狂，「龔俊肌肉」更登上熱搜，觀眾議論紛紛「是如何做到塊塊分明？」、「這樣的身材有在漫畫裡見過」還有「穿衣顯瘦、脫衣有肉」等評價。不僅外表備受熱議，劇中靈動、活潑的演技也大受讚譽。

《狐妖小紅娘月紅篇》亮點4：「老朋友」黃志瑋也來了

另外《狐妖小紅娘月紅篇》也出現了另一個熟面孔，便是《薔薇之戀》的黃志瑋，他在劇中飾演反派「金人鳳」，戲外他在社群上對楊冪開玩笑說「老朋友了，切磋一下」也引起討論。原來兩人在2009年《仙劍奇俠傳3》中就曾以「雪見」和「魔尊重樓」的身分交過手，相隔15年再度碰上，也讓網友笑說「是不是太低估紅紅了？還以為是雪見」」時空和角色交錯下，讓演員和觀眾都倍感親切。

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