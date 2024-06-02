蔡依林替身原來係啦啦隊女神　IG密密曬身材　勁吸百萬粉絲人氣勁

台灣職籃P.LEAGUE+新北國王的啦啦隊女神楊若歆，曾參加吳宗憲主持節目《Power星期天》，以模仿蔡依林大賽的鞍馬項目，被蔡依林本人認證演出到位，勇奪冠軍脫穎而出，還曾擔任蔡依林的廣告替身演出，她公開新身分，以新人之姿踏入歌壇，更表示以蔡依林為榜樣，「她是我從小的偶像、她的敬業與百變也是我努力的目標」。



楊若歆擔任藝人舞蹈老師長達12年，2年前加入啦啦隊，身兼舞蹈總監，在球場上表現活潑可愛又帥辣，雖曾經傷到脊椎，仍抱病上場演出應援，「看到大家熱情回應，就很有成就感」。擁有一副好歌喉的她，近期為網路劇《鬼吹燈》系列演唱主題曲〈迷霧之謎〉，仙氣飄飄的新作，十分貼她的女神形象。

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楊若歆年初才推出首支單曲，半年內趁勝再度推新曲，機會相繼接踵上門，讓她直呼感覺像灰姑娘。不過新歌高難度，她錄音時歷經許多的挑戰與挫折感，為了傳遞濃厚情感，她回想過往刻骨銘心的感情，竟淚水潰堤難以平復。

由於新歌講述面對感情在現實與虛幻間的抉擇，楊若歆透露前任男友有精神方面困擾，占有欲強烈加上情緒不穩定，「我小心翼翼守護，最後仍敵不過男友精神狀態的現實，選擇結束這份情緣」，如今她已經放下，默默地祝福對方，「新歌正是我最真實的告白，期許自己勇敢分享面對成長歷程」。

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