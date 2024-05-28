33歲女星豪宅爆糾紛　管理費拖1年唔交　網購包裹擺大堂堆積如山

33歲藝人郭書瑤9年前以1500萬（台幣、下同）買下信義區20坪頂樓豪宅，近日卻與鄰居鬧出3大糾紛，包括積欠管理費、包裹佔大廳、紙箱堆門口，對於鄰居的投訴，郭書瑤透過經紀人回應，會深自檢討。



據《鏡週刊》報導，郭書瑤從去年5月起積欠1年管理費，而且支付命令的公文一直被她拒收，直到管委會本月放話限時7天內繳錢，否則要聲請強制執行，才一次收到結清的4萬9613元。

【圖輯】點圖放大看更多郭書瑤性感照👇👇👇

+ 33

鄰居也爆料，郭書瑤對簽收網購包裹後不領取，半年下來1樓大廳的包裹堆積如山，管委會貼公告限她3日內移走，卻被郭書瑤撕除。而郭書瑤把廢棄紙箱擺在住家門口，也讓住戶很頭痛。

郭書瑤透過經紀人回應：「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

【同場加映】盤點圈中租住豪宅藝人 陳庭欣3千呎獨立屋稱霸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

基隆離奇命案！男外出買高粱酒返家跌落「40公分乾涸水溝」亡

【本文獲「TVBS」授權轉載。】