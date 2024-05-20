中國第一美胸昔日走光照外流：覺得真的很美！話鋒一轉揚言提告

31歲大陸女星徐冬冬擁有35E完美性感身材，還因此而有「第一美胸」封號，她的戀情、身材也一直是外界關注焦點，而她近期爆出過去拍攝雜誌「男人裝」時的走光照，竟被有心人士拿來販售牟利，讓她極為大怒，並揚言「我會告到底」。



徐冬冬在微博上發文，提到自己年輕時，曾為「男人裝」雜誌拍攝一組展現曼妙身材的照片，不過其中許多沒有發布的照片，被不肖人士非法販售。讓她表示會積極收集證據，並會正式提告，「除了正刊登出的，其他未正刊登出的走光照和未授權大量照片都在收集證據中，謝謝。有的還在拿我的走光照售賣其他人的走光照，我會告到底。」

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雖然外界對這些照片褒貶不一，不過徐冬冬對此很有自信，這組年輕時拍攝的照片，現在回頭看覺得真的很美，只是對這些照片被非法販售依然感到憤怒，而後話鋒一轉，「但我想問一句話：我當時拍攝雜誌時走光的照片和雜誌未發表的很多照片是誰賣給這些博主的？這是合理的嗎？」並說網路上帶有雜誌浮水印的照片是當時正式發布的，其實並無大礙，「但沒有帶水印未正式發布到雜誌裡拍攝時走光的或備選的未正式發布的照片是誰賣給你們的？」

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