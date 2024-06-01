童星暴風成長16歲變美女　談螢幕初吻超害羞：拍完全車人都在歡呼

童星出身的于卉喬（喬喬）5歲以影片在網路上爆紅，也曾在多部影視作品中演出，2019年拍完電視劇《我們與惡的距離》升上中學後即淡出演藝圈專心念書，今年16歲的她，近期首次拍攝個人形象畫報，幾套細肩帶露肚裝造型展現出不同以往的可愛形象，令現場工作人員都忍不住驚呼：「喬喬長大了！」



于卉喬透露之後還將曝光其他造型，另外一套造型中，更挑戰穿上10幾厘米的高跟鞋，讓她超級緊張，自嘲有種連路都不太會走的感覺，「第一次穿這麼高的鞋，剛開始還抓不太到重心，整個人很僵硬，連腳趾頭都在用力。但攝影師跟造型姐姐都很細心的幫助我，讓我抓到變換動作的訣竅，知道怎麼去擺動身體、凹姿勢。」笑說脫下鞋子的一刻，才有種回到地面、腳踏實地的感覺。

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之前于卉喬曾為演出電影《BIG》剃光頭，首次以全新髮型亮相，笑說：「在我頭髮夠長了，沒戴假髮去上學的那天，我自己甚至有點感動，同學們也很開心，也來摸我的真髮。」，提到為戲獻出螢幕初吻，她坦言直到拍攝前一天看到通告單才驚覺有吻戲，壓力緊張感瞬間湧上，「我跟郭大睿都很緊張，那場戲還是眾人在遊覽車上的情景，所有人都知道我們要拍吻戲，真的超級害羞，拍完後全車的人都在歡呼。」

這場吻戲拍了10幾次才結束，後來她到《BIG》演職員放映場，全場人一起觀賞時，又讓她羞到想找個洞鑽，「因為這場就是劇組的所有人，連小孩演員的家長們也出席了，結果到吻戲時又是全場歡呼。而且這也我自己第一次從大螢幕上看這一幕，我全程內心都在大喊天啊。」但她也笑說畢竟螢幕初吻就只有這一次，對她來說是很難忘的經驗。

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