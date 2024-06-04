吳謹言《墨雨雲間》洗演技差污名　網民讚《延禧》魏瓔珞殺回來！

《延禧攻略》吳謹言再次聯手製作人于正出擊，在陸劇《墨雨雲間》上演復仇記，吳謹言在劇中飾演被丈夫背叛慘遭活埋的縣令之女「薛芳菲」，據悉這也是她睽違2年再演古裝劇，她笑說：「我看劇本的時候，其實我作為觀眾代入的話，我覺得挺爽的。拍哭戲時我好像已經跳脫了自己，會感受到我就是薛芳菲。」



《墨雨雲間》改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，由吳謹言向陳喬恩爽快復仇，劇情講述家庭優渥、生活幸福的縣令之女「薛芳菲」（吳謹言 飾演）在遭逢巨變之後失去一切，受救命恩人、中書令之女「姜梨」（楊超越 飾演）之託，以姜梨的身分回到京城，並在肅國公「蕭蘅」（王星越 飾演）等人的幫助下，克服重重艱險、對抗不公，完成復仇並救回入獄的父親。

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而《墨雨雲間》製作人于正力撐吳謹言，並大讚她在被質疑演技時，選擇停下手邊所有工作，勤上表演課和話劇課來鍛鍊自己，「她相信天道酬勤，哪裡跌倒就從哪裡爬起來。名利是一時的，而技能才是一世的。」

《墨雨雲間》首日播放量破3700萬，刷新2024年紀錄，不少觀眾紛紛留言「我們的公道，我親自來要，魏瓔珞殺回來了」、「就是喜歡吳謹言演這種復仇爽劇」、「吳謹言和王星越也很有CP感耶」。

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