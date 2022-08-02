乘風破浪｜阿Sa阿嬌排第5第6？成團名單疑外流　吳謹言大熱卻出局

台灣藝人王心凌在因出演大陸明星選秀節目《乘風破浪》再度爆紅，以甜蜜情歌〈愛你〉完美秀出甜蜜教主的實力，更在亞洲地區掀起「王心凌熱潮」，節目8月1日進入最後總決賽「乘風夜」的錄影，預計將在8月5日播出該集。



不料，到現場觀賽的觀眾竟意外洩出成團名單，讓名單在陸網上瘋傳，還登場微博熱搜冠軍，其中就見大熱門王心凌不負眾望奪冠、黑馬鄭秀妍位居亞軍，掀起全網熱議。（點圖放大看陸網瘋傳的《乘風破浪》成團名單👇👇👇）

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《乘風破浪》總決賽「乘風夜」錄影結束後，陸網上竟瘋傳疑似現場參與錄影的觀眾外洩的成團名單，就見奪冠大熱門王心凌不負眾望拿下C位，而另一熱門鄭秀妍位居亞軍，季軍則是于文文抱走，實力唱將譚維維位居第4名，同時擔任隊長之職。第5至10名按順序為：阿嬌（鐘欣潼）、阿Sa（蔡卓妍）、薛凱琪、郭采潔、唐詩逸、張天愛。

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以古裝劇《延禧攻略》爆紅的演員吳謹言，先前也是粉絲推測為成團大熱門的人選之一，沒想到如今卻爆無緣成團。雖官方尚未出面澄清，但消息曝光後也掀起網友熱議：「丸丸居然第3，真沒想到啊，譚維維前3都沒有，這算不算爆冷啊」、「對張天愛實在是無感」、「挺喜歡吳謹言的，沒成團真的可惜了」、「回看前兩屆，這屆浪姐的整體水平不高，除了王心凌、於文文火了，好像其他姐姐平平無奇。」

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