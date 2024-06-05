慶餘年第二季｜80歲影后獲封最強反派 張若昀4字暗示第三季回歸
撰文：TVBS新聞網
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陸劇《慶餘年第二季》（慶餘年2）日前播出完結篇，由80歲台灣影后歸亞蕾飾演女魔頭「明老太君」，劇中，范閒（張若昀 飾）下江南之後對上看似慈眉善目的明老太君，實則她掌控著江南明家的生殺大權，城府極度深沉又陰狠狡詐，明老太君的出現更被網友誇讚是「最強反派」，一登場就氣勢全開。
范閒下江南面對全新任務，遇上掌管當地的最大商賈「明家」，負責明家一切的「明老太君」看似和藹可親，實則想利用范閒與二皇子（劉端端 飾）之間的鬥爭，意圖讓自家成為漁翁得利的最後贏家，更處心積慮想害死范閒。
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此外，向來只聞其名不見其人的「四大宗師」之一葉流雲（王慶祥 飾），終於在《慶餘年第二季》中登場，擅長獨有絕技「流雲散手」的他，為了證明自己的實力遠在范閒之上，輕輕揮劍乍看以為只砍下范閒一綹頭髮，實際上他身後的高樓直接被這一劍劈成兩半。
然則葉流雲也表態自己還有人性，但不代表其他三位大宗師也像他一樣，這反而激起范閒鬥志，找回真氣，微笑表態「我回來了」，為未來故事埋下伏筆。飾演男主角「范閒」的張若昀，搶先在社群媒體官宣「等我回來」，暗示第三季有望回歸。
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