慶餘年2｜張若昀李沁「飯碗CP」大婚　一畫面獲讚慶國最美的兩人

古裝劇《慶餘年第二季》（慶餘年2）的「飯碗CP」范閒（張若昀 飾）、林婉兒（李沁 飾）終於迎來大囍之日，連慶帝（陳道明 飾）都要求兩人要在今日完婚，為了這天一路上他們可說是經歷了種種挑戰，在慶帝的要求下一切準備必須在3日內完成。



為了讓生命中最重要的這一天是最美麗帥氣的，不僅要從早試裝至深夜找出最匹配的裝束外，林婉兒的母親「長公主」（李小冉 飾）更不顧一切抗旨前往京都，只為在女兒出嫁前，親自為她上妝，母女倆情深不捨的畫面更被封為「慶國最美的兩人」。

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范閒在回歸鑒查院之後首先先是推翻賄賂陋習整頓職場，被慶帝（陳道明 飾）指派主持「春闈」科舉，糾舉所有關說、作弊等舞弊事件，林婉兒的父親林若甫宰相竟成為官場鬥爭的犧牲者，因而告老還鄉、向兒女告別，林若甫向兒子告白：「這世上，沒有人應該對你好，爹例外。」更讓所有粉絲直呼「超催淚」、「目前最愛橋段」。

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隨著《慶餘年第二季》故事不斷掀高潮，戲裡戲外的眾多明星感情極佳，張若昀身為男主角，時常照顧新進劇組的演員們，這一季甫新加入的「大皇子」付辛博，近期受訪時便暖心表示，張若昀不只要背台詞、鑽研演技，更不時會下廚，做出牛排、炒羊肉回饋劇組同仁，讓不少網友大讚張若昀超賢慧，「和張若昀一起工作也太幸福了。」

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