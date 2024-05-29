慶餘年2｜張若昀爸被爆欠債千萬　網民：戲裡戲外爹都不好好做人

中國大陸男星張若昀主演陸劇《慶餘年第二季》（慶餘年2）等了5年終於開播，戲劇話題熱度高，演員卻也傳出爭議，男主角張若昀的父親，知名製作人張建於28日爆出遭強制執行2000萬人民幣，債務問題引討論，而同劇女星毛曉彤則是遭其他劇組欠薪，數字曝光後片酬也引起討論。



據「企查查」網顯示，張建遭法院強制執行2000萬人民幣，其相關公司同列為被執行人。不過網友紛紛認為張若昀是受父波及，表示劇中他飾演的「范閒」要處理內庫虧空問題，戲外親爹則被列被執行人，戲裡戲外「爹都不好好做人」，認為這無關張若昀，有事找就當事人。

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其實張若昀自幼父母離異，他都由爺爺好照顧，與父母見面不多。其父四度結婚，還曾在張若昀事業正旺時冒他名與華策影視公司簽約，並私吞1.4億人民幣，張若昀告上法院，父子也決裂。如今其父再爆金錢問題，網友心疼張若昀，紛紛留言「別帶張若昀、張建是張建，張若昀是張若昀」。

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