慶餘年2｜人氣網紅撞臉一角色疑有份參演　網民：根本就是你！

中國古裝劇《慶餘年》播出後反響不錯，而如今第二季也正在熱播中！然而，有眼利的網友在電視劇中發現其中一名演員與大馬YouTuber林大詠長得驚人相似，就連他本人也親自在IG Story上轉發了相關貼文，詢問網友們的看法。



根據小紅書上瘋傳的貼文，大馬網友附上了演員孫亦沐在電視劇《慶餘年》中的照片和大馬YouTuber林大詠的照片，並配文寫道：「林 big 詠參演熱播劇《慶餘年》？！」演員孫亦沐在劇中飾演「大宗師苦荷首徒」——狼桃，網友回憶起五年前看過《慶餘年》第一季時候感覺「狼桃」這個角色非常眼熟，但卻想不起在哪裡見過。直到最近《慶餘年第二季》（慶餘年2）播出後，他才聯想到這熟悉的臉孔竟然與林大詠神似，而且笑稱兩者的相似度極高。

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出於擔心中國網友不瞭解馬來西亞的YouTuber，網友在帖文中貼心介紹林大詠是一位大馬的創作者，經常拍攝一些搞笑、輕鬆的影片娛樂觀眾，從12歲開始就積極參與影片創作至今。網友還透露，自己是從「林 Pink 詠」的角色開始認識這位元創作者，並詢問其它大馬網友是否跟他一樣，覺得演員孫亦沐 & 林大詠有些神似呢？對此，有不少的大馬網友也在評論區中認同他的觀點，表示在追劇時也曾注意到他們之間驚人的相似之處！

由於「撞臉」事件在小紅書上引起熱烈討論，大馬YouTuber林大詠本人也在個人的IG Story上轉發了他與演員孫亦沐的照片，表示最近收到了許多網友的私信，並發帖讓網友們投票決定：「超級像」、「根本就是你在演」，然而投票結果都拿到非常高的票數，大多數網友都對此事表示贊同。

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根據百度百科的記載，演員孫亦沐除了出演《慶餘年2》之外，還參演了《獵殺》、《城市戀人》等多部作品。不仔細看的話，還真以為林大詠去中國演藝圈發展了呢。

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