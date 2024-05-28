慶餘年2｜大公主疑被拖糧7年 意外揭驚人身價 網民：難怪做演員
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸女星毛曉彤演出過不少陸劇《三十而已》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等，更在最近的熱播劇《慶餘年2》（慶餘年第二季）中飾演北齊大公主，日前則意外被爆出她的片酬有1250萬人民幣，讓網友看了直呼「難怪都去做演員」。
日前有位演員劉金在網上揭露2017年夏天拍了電視劇《畫江湖之不良人2》，如今7年已過去，至今都還未領到片酬，劇組欠了他1萬6千元人民幣，更加碼曝女主角毛曉彤也是受害者，她的1250萬片酬也未領到。網友見到毛曉彤的高片酬，紛紛感嘆「一千多萬一部劇，真的普通人一輩子賺不到的錢」、「一部劇賺一千萬，做演員真輕鬆」、「所以啊，流量歌手都去拍戲了……只要紅了就去拍戲，拍幾部古偶，豪宅隨便買」。
【圖輯】點圖放大看更多毛曉彤靚相👇👇👇
+21
慶餘年第二季｜男星取代肖戰被批演技差 曾因當眾摸女友胸毀形象慶餘年2劇評｜第二季被批「為搞笑而搞笑」 卻因一關鍵好過上季慶餘年2｜3位新加入女星惹負評「她」被指醫美過度不宜拍古裝劇慶餘年第二季｜全新角色逐個數 好評如潮獲網民封為「年度劇王」慶餘年2今啟播 3大名場面能否超越上季「醉酒吟詩」經典片段？《慶餘年2》即將開播！回顧2019年7部爆紅陸劇：東宮、陳情令…
延伸閱讀：
陸喊統一盤點「台灣藝人表態」周杰倫沒在理 昔霸氣吐不玩微博原
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】