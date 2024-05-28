慶餘年2｜大公主疑被拖糧7年　意外揭驚人身價　網民：難怪做演員

大陸女星毛曉彤演出過不少陸劇《三十而已》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等，更在最近的熱播劇《慶餘年2》（慶餘年第二季）中飾演北齊大公主，日前則意外被爆出她的片酬有1250萬人民幣，讓網友看了直呼「難怪都去做演員」。



日前有位演員劉金在網上揭露2017年夏天拍了電視劇《畫江湖之不良人2》，如今7年已過去，至今都還未領到片酬，劇組欠了他1萬6千元人民幣，更加碼曝女主角毛曉彤也是受害者，她的1250萬片酬也未領到。網友見到毛曉彤的高片酬，紛紛感嘆「一千多萬一部劇，真的普通人一輩子賺不到的錢」、「一部劇賺一千萬，做演員真輕鬆」、「所以啊，流量歌手都去拍戲了……只要紅了就去拍戲，拍幾部古偶，豪宅隨便買」。

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