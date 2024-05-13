39歲女歌手校園音樂會發生意外「仆倒跪在舞台邊」一度中斷演唱

歌手曾沛慈12日母親節晚上到台南成功大學為大草地音樂會《早安成之美》演出，在上台時才剛走上階梯就發生意外整個人跌倒跪下在舞台邊，全場歌迷目睹嚇了一跳，她反應迅速的說：「我沒事！我沒事！」就起身走向舞台繼續唱，相當敬業。



原來曾沛慈當時先在台下與粉絲互動，唱到經典歌曲〈一個人想著一個人〉時，她準備回到舞台和粉絲大合唱，走上舞台才唱到歌詞「我一個人」，踏上階梯就發生意外，整個人跌倒跪下在舞台邊，當下她也驚訝了一秒，中斷演唱。回神後，她也安撫現場粉絲說說：「我沒事！我沒事！」就起身走向舞台繼續唱，帶領全場粉絲繼續大合唱，態度相當敬業。

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事後，曾沛慈也在IG上發出現場粉絲分享跌倒的限動，寫下「我沒有趴在原地大笑真的是…佩服自己」、「強壓內心糗爆的強人就是我」透露自己當下的心情。而同場演出的還有三金得主盧廣仲、甜約翰、李浩瑋等人。

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