32歲歌手醉駕逃走「再揾經理人頂包」連開兩場騷繼續吸金

擁有「韓國帕華洛帝」美名的南韓32歲TROT歌手金浩中（김호중）日前爆出不但酒後開車，還在不慎撞上計程車後肇事逃逸。然而，金浩中除了不肯認錯，還先找經紀人出面頂罪，直到本月18日、19日2場演唱會結束之後，才透過公司及律師發表道歉聲明，令當地網友們極度不滿。



金浩中在日前因酒駕撞上計程車後肇事逃逸，但這起事件卻意外衍生出「經紀人頂罪」的案外案。綜合韓媒報導，金浩中的2名經紀人在案發後分頭行動，一人換上他在案發當天所穿之衣物前往警局自首，另一人則是想辦法銷毀行車紀錄器畫面，就連公司也發聲明護航，強調金浩中「只是技術不純熟」。

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儘管金浩中酒駕案被多家韓媒大肆報導，但堅決不認錯的他仍如期於18日、19日登上演唱會舞台，怎料他在事後竟透過公司及律師「改口」向全國民眾認錯，坦承自己在這段期間過得很痛苦，也對自己的行為感到非常痛苦，目前已經主動前往警局並承認酒駕。

有業界人士分析，金浩中之所以等到2場演唱會結束後才對外認錯，最主要的原因很可能是想避免鉅額賠償，且2場演出還可能讓他賺進40億韓元的收益。因此，即使金浩中已向全國人民致歉，但絕大多數的網友們仍不買單，紛紛痛批他的「說謊」行為。

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