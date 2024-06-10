曾志偉去年9月赴台做動脈瘤手術　曾寶儀2字揭爸爸身體現況

曾寶儀昨天與交往19年的台大男友林明謙，及堂弟曾國駿到邱瓈寬（寬姐）媽媽靈堂致意，待了近1小時才踏出靈堂，她受訪時表示：「來跟寬姐說話，這幾天很多人來，她需要陪伴，聊一些開心的事，讓她分心。」



曾寶儀透露從小就跟著爸爸曾志偉在片場，所以自幼就與寬姐認識，家中大小的事寬姐也都很盡心盡力幫忙，對她的付出很感謝。至於16日的告別式父親是否會前來？曾寶儀說道：「要看他的行程。」目前尚未定案。

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此外，曾志偉去年9月曾赴台為動脈瘤住院動刀，如今身體狀況？曾寶儀簡短回：「很好。」

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曾寶儀透露從小就跟著爸爸曾志偉在片場，所以自幼就與寬姐認識。（IG@bowie0221）

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