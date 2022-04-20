曾寶儀一提曾志偉即哽咽「心裡有點擔心」揭爸爸目前真實身體狀況

【曾志偉／曾寶儀】曾寶儀19號在台灣出席《我們回家吧2》記者會，談及日前為父親曾志偉越洋慶祝69歲生日，她忍不住哽咽：「講到這個我會有點難過，因為真的很久沒看到他，心裡有點擔心。」並透露曾志偉目前身體狀況，希望疫情趕緊過去，能早日到香港探望父親。



曾志偉近日傳出身體出狀況，他坐著輪椅的照片在網上流傳，曾寶儀打趣說：「他坐輪椅一定是喝醉的時候，而且那是30歲就開始坐了。」不過她坦言父親先前就有痛風狀況，第一次發作時父女倆剛好在歐洲錄影，幾乎整個旅程曾志偉都是坐著輪椅。

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曾寶儀透露爸爸近期有好好控制狀況、酒也比較少喝，有感而發說：「但我覺得給你痛一下也好，你就知道注意身體。」因為疫情緣故已經2年沒見到爸爸，她表示每次家人結束視訊的最後一句話都是「希望早日相見」，沒想到從2020到講到2022年還沒成真。

雖然很想飛到香港見爸爸，但雙方工作都相當繁忙：「我有時候發微信給他，他還不見得馬上回，忙到我都不知道他甚麼時候能看我訊息。」並表示下一季《我們回家吧》若能成行，非常想到香港拍攝，笑說：「（曾志偉）通告費我可以談！」

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