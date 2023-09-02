蔡一傑開騷扭傷腳赴台做復健　蔡一智被問曾志偉動脈瘤手術咁回應

台灣優質生命協會主辦「愛不止息慈善晚會」1日在台北美福飯店登場，現場眾星雲集，由台灣優質生命協會理事長的陳美鳳，攜手前任理事方芳芳合體做公益，一旁的徐凱希還打趣說要打給百億台幣男友募款一起做愛心！



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接棒前任理事方芳芳，現任理事陳美鳳一身性感貼身洋裝現身晚會，與方芳芳合體做公益，陳美鳳大讚方芳芳有人脈又有愛心：「她是非常好的理事長，不管有沒有在位置上當理事長，她都還會支持。」兩人號召眾多圈內好友來做公益，包含草蜢、萬芳、李千娜、向娃、劉福助、紀麗如等，全都到場給足面子，現場猶如小型頒獎典禮熱鬧非凡。

事實上，一旁擔任晚會主持人的徐凱希3月才剛甜認與「百億富二代」邱柏翰的新戀情，被問到會不會打給男友募款，她打趣說「我等等打電話問一下！ 」一旁的曾國城也喊話今年募款目標1300萬台幣，希望大家一起努力做愛心，幫助更多弱勢長者。

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翁虹也現身晚會力挺公益，受訪時她還透露自己會講台語，並現場秀了一句：「哇係（我是）台灣媳婦。」展現親和力，她也笑說台語是和奶奶一起看劇學來的意外收穫。提到15歲女兒劉蒔的夢幻顏值被許多網友敲碗出道，她笑說，「等女兒長大後自己去判斷是否出道。」

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不僅如此，當晚晚會更由草蜢壓軸現身，三人表示對做公益只要有空從不推辭，也希望能夠藉由活動為弱勢長者貢獻心力，被問到有無關心曾志偉身體狀況？蔡一智說：「有訊息祝他早日康復，他有回說『OK OK沒問題的』。」至於三人有沒有關心李玟的《中國好聲音》事件，蔡一智說：「《中國好聲音》反而就還好了。」蘇志威連忙緩頰表示：「都在忙演唱會。」因為近期還要到高雄、彰化開唱。

眼看演唱會正如火如荼進行準備中，蔡一傑日前卻意外在澳門扭傷腳，他說：「有去看醫生復健，昨天今天都有去我很慘！腳受傷背部不舒服，來之前還感冒，但今天是做善事還是來！沒問題的！」相當有愛心。

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