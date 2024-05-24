曾志偉女兒曾寶儀監製電影《愛情城事》對2大演員「偷食」咁回應

藝人曾寶儀監製的電影《愛情城事》邀來朱軒洋和吳卓源演出，23日她出席Audi汽車活動，對於兩人在戲外爆出劈腿一事，她表示自己也很錯愕，強調「他們不是我們的戲認識的，我們的戲有十個故事，他們分別在不同的故事出現並沒有交集。」



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曾寶儀坦言看到新聞「跟地震一樣錯愕」至於，接下來電影的宣傳會不會受影響？她說「現在還不知道，我們也不是現在要上片，應該是八月的時候，大家也知道風向隨時都在變，半夜都會不知道發生什麼事，可能要看一下到時候的狀況。」也強調「他們不是我們的戲認識的，我們的戲有十個故事，他們分別在不同的故事出現並沒有交集。」

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曾寶儀表示兩人都是很好的演員，如果因為風波無法站在大家眼前實在可惜，「 他們兩個在電影裡面都很努力！」日前言曾寶儀為電影參加義大利烏甸尼遠東國際影展放映，連同朱軒洋和吳卓源的名字都消失在第一波新聞稿中，引起外界揣測，她無奈說：「本來就只有兩張機票的預算，我們有十個故事有那麼多演員，到底要帶誰去，其實非常困難，有很多事情要考量，不是大家想的那樣！」不忘笑說：「沒有想到我要出來說這件事。」

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