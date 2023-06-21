黃子佼開地圖炮「舊愛全中招」卻獨缺曾寶儀　疑與曾志偉有關

【黃子佼性騷擾】台灣知名主持人黃子佼捲入性騷擾風波，遭指控曾對17歲少女強吻、逼迫拍裸照，日前在社交平台發布3段影片，除了為自己過去犯下的錯誤道歉外，還意外抖出13位台藝人黑材料，其中包含不少舊愛也牽連其中，不過就有網友發現，黃子佼唯獨沒有提到前任曾寶儀，讓網友們不禁誇讚「可見曾寶儀是無可挑剔。」



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黃子佼過去曾與小S有過一段情，然而在這段戀情中，卻被爆料是因為男方劈腿曾寶儀，才導致這段戀情告終，護妹心切的大S也為此大罵黃子佼，男方自此與S家產生心結，更被貼上「劈腿男」的標籤，導致演藝事業受到打擊，直到2015年在小S的節目《康熙來了》上演一場世紀大和解，才結束多年恩怨，之後在2018年11月時尚雜誌《ELLE》舉辦的頒獎典禮上，大S親切喊黃子佼「佼佼」並擁抱，而當時小S也在場，3人難得同台掀起熱議。

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黃子佼爆出性騷後，在影片當中核彈級的爆料牽扯多位藝人，爆料大小S吸毒、大罵夏宇童不承認和他交往等，昔日舊愛幾乎都被他拿出來講，唯獨沒有提到前任曾寶儀，讓網友大讚：「可見曾寶儀真的是無可挑剔！」不過也有網友嘲：「是怕得罪曾志偉嗎？」

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一向給人正面能量的主持一哥黃子佼，突遭踢爆性騷，後續還被爆出要求16歲少女「脫衣驗身」，在道歉影片中甚至情緒激動扯出多位圈內人，引起當事人不滿，不僅可能遭提告，一直以來塑造的良好人設也一夕間崩塌，重創演藝事業。

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