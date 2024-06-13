網傳女星機場耍大牌「矛頭直指2位藝人」搭電梯要求乘客全部離開
撰文：TVBS新聞網
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許多明星現身機場總是會被團團包圍，不少民眾爭相目睹藝人風采，然而近日竟傳出有女藝人在機場耍大牌，搭乘電梯竟要乘客都先下去，但有人不買單，直接怒嗆「妳誰？」而這名耍大牌的女星也被點名了。
一名網友近日在小紅書上發文爆料，她在機場B1搭電梯準備上4樓，但電梯到1樓時開門了，這時她見到好多人拿著手機、相機，還有很多保安圍著一個女人等著上電梯：
我們一電梯人都嚇了一跳，不知道是幹嘛的？
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沒想到此時保安居然大喊「電梯裡的人先下來」，讓電梯乘客滿臉問號，但原PO立馬重拳反擊嗆「你誰啊？我憑什麼下來！」這時有人說「她是XXX」，一旁另一名乘客這時也跟著嗆「我們要去四樓機場，我們不認識她！」原PO笑稱：
懟自認為高人一等的208真的好爽！滿電梯的人問這是誰啊，一定給她心靈造成了傷害，哈哈哈哈哈哈哈。
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貼文一出立馬掀起熱議，有網友猜是大陸女星程瀟，也有人猜是吳宣儀，雙方粉絲還為此吵得不可開交。不過這兩位女星所屬的樂華娛樂昨（12）日發出聲明，指「藝人電梯耍大牌」事件被惡意誤導指向程瀟、吳宣儀，「經多方確認，該信息為不時揣測，過度關聯。」
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