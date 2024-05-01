港女星赴台錄影耍大牌 藍心湄即場鬧人：主持20幾年第1次發脾氣
撰文：TVBS新聞網
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「藍教主」藍心湄自2003年主持TVBS《女人我最大》，節目邀請來賓分享穿搭、髮型和生活經驗等，播出21年來累積一票死忠觀眾。藍心湄日前在節目中分享，曾有位香港女星上節目宣傳，在吳依霖老師準備幫女星做造型時，對方的經紀人卻出聲阻止，讓藍心湄罕見動怒，錄影現場直接喊「卡」，直呼：「我主持20幾年，我第一次發脾氣，就是因為那位港星，那個女明星。」
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藍心湄坦言，早已忘記那位女港星的名字，但對於當下情況印象非常深刻，「她來宣傳我們八點檔的港劇，那時後她的經紀人就站在兩個機器的中間，他（經紀人）就站在我們的面前，就這樣一直講些廣東話，然後女明星就說『我頭髮弄了兩個小時』。」因經紀人和女星都是講廣東話，現場許多人一時不懂發生什麼事，相當疑惑。
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藍心湄說那時的吳依霖老師才第二次上節目，還是節目的菜鳥，當吳依霖老師想幫女明星頭髮梳另一邊，看看兩側分法有沒有不同，沒想到女明星的經紀人直接在錄影中大喊：「有沒有搞錯啊？」經紀人強調事先有叮嚀過不要碰女明星的頭髮，製作人馬上上前解釋，經紀人氣回：「NO，我已經跟你講啦！」讓藍心湄好傻眼。藍心湄見狀出聲說：「卡卡卡，現在怎麼樣？你們先搞好，搞好狀況我們再來錄，我們先停機，導播對不起。」在場的小筠補充，因為女明星什麼都不行，就把那位女明星晾在旁邊，後來都不理她了。
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