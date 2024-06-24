AGA入行前港姐面試相出土　曾自嘲唔識化妝網民話好彩冇入圍

《2024香港小姐競選》首輪面試日前舉行，如過去每年一樣，佳麗質素參差引起不少話題，但近日就連帶2010年的港姐面試相都被出土，因為當年其中一位參選佳麗，居然是曾奪「叱咤樂壇女歌手金獎」的AGA！

AGA去年終於順利完成人生首個紅館演唱會，所有音樂作品皆由她創作，成就毋庸置疑。（資料圖片）

AGA在13年正式以歌手身份，簽約環球唱片出道，亦是金牌監製舒文的徒弟，而她入行前就曾做過空姐、餐廳駐場歌手等，想不到早在2010年，她已參加過港姐，嘗試以歌手以外的途徑入娛樂圈。根據官方照片，她曾現身80位佳麗的首輪面試環節，以及30人的複選環節，可惜最終無緣晉身下一輪，成為當屆15強之一。

AGA參加首輪面試時，打扮較隨意，皮膚黑更被指似「來自德成」，真慘！（TVB）

AGA參加首輪面試時的打扮比較隨意，披頭散髮又被指矇豬眼，加上她本身有西班牙血統，當時的網民不知情就說她有點似「來自德成」；但複選時AGA的打扮就較首輪時優雅和順眼，而她入行後都有再被問起選港姐一事，她笑說是媽咪和家姐幫自己報名，自己原本並不知情，侷住頂硬上；AGA指當時皮膚黑又不懂化妝，有點不堪回首。

但第二輪時，她的打扮就順眼得多。（TVB）

不過網民知道她選過港姐後，都說「好彩冇入圍」，指若然她當日加入了TVB，極其量都是拍下劇，根本不能出道做歌手以及擁有音樂的成就，恭喜她行了一條適合的路；不過亦有人表示，想不到AGA都是發明星夢的女生。

網民對於AGA曾參選港姐感到非常驚訝，因為她本身個性較低調。（IG@agaseen）