《康熙來了》播畢8年後復活？小S直認曾與蔡康永開會　回應有玄機

小S（徐熙娣）日前出席臍帶血代言活動，製作人詹仁雄先前曝光她和蔡康永3人開會的合照，被外界解讀《康熙來了》可望重出江湖，但小S明確表示希望讓《康熙來了》停在最美好的時刻，再復出也了無新意，所以不會再和蔡康永搭檔主持《康熙來了》。



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小S說，詹仁雄找她和蔡康永開會，她確實有和蔡康永討論過《康熙來了》復活的可能性，但兩人都覺得《康熙來了》是很美好的回憶，就讓《康熙來了》停在那一刻就好：

如果再出來，內容也不可能再超越以前，可能前3集大家會覺得很興奮，可是久了一定會和以前比較，大家可能會說沒有以前好，我不希望這種事情發生。

就算和蔡康永再合作主持，也只可能是主持一兩集好玩，不會是常態節目。

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