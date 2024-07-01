36歲靚仔男星自揭小學遇「露械男」還原被騷擾過程　事後嬲到震

台劇《都市懼集》由林柏宏、黃河、曾沛慈、謝麗金、曾少宗、江宜蓉等人主演，日前舉辦媒體聯訪，提到遇到恐怖的事情，林柏宏、謝麗金、曾沛慈都坦言曾遇到「露械男」，林柏宏還透露自己是小學和朋友在公園玩耍，變態卻逼全部的人圍成一圈，當眾「撒尿」給大家看。



《都市懼集》全劇共34集極短篇、每集3至10分鐘，集結金馬、金鐘得主與眾多人氣卡司共78位演員，呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉、〈住宿〉。

林柏宏：「他看起來精神異常，不讓我們離開座位，大家坐好，他就在我們面前上廁所。」（IG@austinlin27）

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提到恐怖的都市經驗，林柏宏提到在小學時和朋友到公園玩，沒想到變態逼全部的小朋友圍一圈坐好，「他看起來精神異常，不讓我們離開座位，大家坐好，他就在我們面前上廁所。」被問到有無被噴到，林柏宏說：「他開始尿，我們就逃竄。」只記得當時很憤怒，邊跑邊說：

不可以這樣子！

曾沛慈也說自己也有同樣的經歷：「我跟我姐要去補習經過巷子，摩托車停在我前面『你們這是什麼路嗎？那你們有看過這個嗎？』 就打開披風，我姐就回『沒有』。

曾沛慈也說自己也有同樣的經歷。（IG@tseng_pets_ohyeah）

曾沛慈也說自己也有同樣的經歷。（IG@tseng_pets_ohyeah）

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我大概至少一個月不想再走那條路去搭公車，很佩服我姊， 她好像沒事一樣，那位男子好像沒遇過這個回答就『喔！』騎車走了。」她坦言至今都還有陰影：

為什麼這個人不穿內褲！

而謝麗金也說曾遇過露械男尾隨「獻寶」，自己當年在牛肉麵店打工時，過年時間說好的雙倍薪水沒有拿到，讓她相當沮喪一路哭回家，沒想到後面竟然有人尾隨：

我邊哭邊看，他穿披風， 那個人一回頭看打開露鳥，我嚇壞了！

頓時讓謝麗金一股氣上心頭，「我就尖叫，把心中的不滿都叫出來！」附近的人就打開燈，順利趕跑對方。

《都市懼集》主演群。（中天新聞網授權使用／記者陳曉涵攝）

林柏宏小學遇露鳥俠。（中天新聞網授權使用／記者陳曉涵攝）

CATCHPLAY+推出的話題台劇《都市懼集》，呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉、〈住宿〉，帶領觀眾深入那些日復一日、習以為常生活中細思極恐的未知人性，故事描述潛伏於白晝與深夜的惡意蠢蠢欲動，圍繞在都市裡人與人之間的冷漠自私，與從未察覺都市日常潛藏的問題與後果 。《都市懼集》7月12日起於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架、CATCHPLAY電影台61頻道恐懼獨播，給觀眾滿滿一個月的恐懼。

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