日本男星離世4年　海報竟貼滿「東京大選看板區」！公司發文警告

日本將於7月7日舉辦東京都知事選舉，不過這屆狀況似乎特別多，除了有31歲正妹在政見發表會上露出G級凶器，驚呆當地民眾，又出現另一荒唐事。一位疑似已故男星三浦春馬的瘋狂粉絲，就在他過世滿4週年前夕，在東京澀谷區的選舉看板上貼上三浦春馬的畫像，宣傳這個世界充滿了三浦春馬。這項舉動讓其他粉絲看不下去，向三浦春馬生前所屬公司Amuse檢舉，公司於6月28日也發文警告了！



三浦春馬過世將滿4年，沒想到有粉絲到處張貼他的海報。

有粉絲在選舉海報的專用張貼區貼滿三浦春馬的海報，順便宣傳自己的頻道。（X /@harukatsuwave）

一位名為「春活」的日本男性網友，6月22日在YouTube上表示，自己在澀谷區的3個選舉廣告張貼區上貼了「世界充滿了三浦春馬」的廣告，上面還有三浦春馬的畫像，還附上QR CODE，掃進去則是春活自己的YouTube頻道，還能連結到TikTok、推特等個人網站。三浦春馬於2020年7月18日輕生，享年30歲，當時震撼日本演藝圈，這位名為春活的網友至今也在個人社群網站上懷念三浦春馬，更質疑他的過世並不單純。

然而春活未經允許使用三浦春馬的畫像，還貼到選舉專用的宣傳看板區，他的舉動引發其他粉絲不滿，許多人都在YouTube留言勸他趕快撤下海報，以免影響其他候選人，甚至不少人質疑他根本藉這個舉動在YouTube上獲得收益，甚至還會連接到付費會員網站上，加上這種行為簡直為已故的三浦春馬招來負面形象，惹怒許多日本網友。

Amuse官方今天特別公告，強調完全沒有授權使用三浦春馬的肖像權作為此用，也特別向東京都選舉管理委員會提出抗議，「對於發生這種事，敝公司深感憤怒，而且遺族的內心非常悲痛。」Amuse也表示，他們要抗議的並不是選舉制度或《公職選舉法》，而是在沒有取得許可之下，三浦春馬的名字、畫像被用在帶有商業目的的選舉海報上。

Amuse譴責這種行為等同在侵害三浦春馬透過演藝圈活動所建立起的名聲與魅力，因此強烈要求張貼者撤下海報。公司提醒一般民眾，選舉海報上附有QR CODE，而且會導向影片網站與付費會員網站，希望大家不要因為這些海報而被收取利益。Amuse也感謝粉絲提供情報檢舉這張海報，然而對於因為這件事而讓粉絲再度回想起三浦春馬的事情，公司也表達心痛之情。

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