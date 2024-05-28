45歲濱崎步出道25年罕露額「真正髮線位置現形」網民：有後禿危機

日本「流行樂女王」濱崎步出道25年，時尚打扮與音樂在全球掀起熱潮，即使在眾多後輩歌手出道後地位仍屹立不搖。今年45歲的濱崎步過去常以厚重的齊瀏海亮相，近日她首度秀出自己的額頭照，真實面目引發熱議。



濱崎步近來常在社群平台分享近況，去年底才剛公開自己的素顏照，如今再度公開額頭照。照片中，只見她的皮膚與大眼睛依舊迷人，不過卻稍微改變了照型，大方曝光額頭。照片一出，許多網友紛紛認為她的髮際線似乎有些高，甚至有「後禿」的危險；不過也有網友認為只是燈光的關係，要其他網友們別太擔心，「什麼樣的髮型我都喜歡喔！」、「原本的髮色很好看，但金色的頭髮也很適合妳！」

【圖輯】點圖放大看更多濱崎步靚相👇👇👇

+ 21

延伸閱讀：

願望成真！ 丟丟妹突拋重大喜訊「失去的又回來了」

陸喊統一盤點「台灣藝人表態」周杰倫沒在理 昔霸氣吐不玩微博原

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】