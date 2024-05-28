45歲濱崎步出道25年罕露額「真正髮線位置現形」網民：有後禿危機
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本「流行樂女王」濱崎步出道25年，時尚打扮與音樂在全球掀起熱潮，即使在眾多後輩歌手出道後地位仍屹立不搖。今年45歲的濱崎步過去常以厚重的齊瀏海亮相，近日她首度秀出自己的額頭照，真實面目引發熱議。
濱崎步近來常在社群平台分享近況，去年底才剛公開自己的素顏照，如今再度公開額頭照。照片中，只見她的皮膚與大眼睛依舊迷人，不過卻稍微改變了照型，大方曝光額頭。照片一出，許多網友紛紛認為她的髮際線似乎有些高，甚至有「後禿」的危險；不過也有網友認為只是燈光的關係，要其他網友們別太擔心，「什麼樣的髮型我都喜歡喔！」、「原本的髮色很好看，但金色的頭髮也很適合妳！」
【圖輯】點圖放大看更多濱崎步靚相👇👇👇
+21
39歲女星昔日被嘲「胸部小」三度隆乳 曾變石頭奶：硬掉變成一塊34歲女星被封最老王語嫣決定整容 變出超高鼻嚇窒于正：特別可怕吳奇隆傳與劉詩詩離婚後漸消瘦 53歲突然「面尖尖」惹整容疑雲麥當娜近照嚇窒粉絲：到底發生過什麼事？外媒分析至少整過3位置假面女郎專訪｜高賢廷認整容 打戲拒用替身受傷一位置仍未康復《夜空下的戀人》女主角顏值被嘲「醫美過度」零濾鏡樣貌嚇窒人
延伸閱讀：
陸喊統一盤點「台灣藝人表態」周杰倫沒在理 昔霸氣吐不玩微博原
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】