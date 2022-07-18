三浦春馬逝世2年骨灰下葬地終曝光　母指仍未放下 網:終於可拜他

今日（18日）是三浦春馬逝世兩周年，經紀公司AMUSE在官網發出公告，透露三浦春馬的骨灰安放在東京一寺廟，以方便粉絲憑弔。



自三浦離世之後，其骨灰一直安放在母親的家中，今日（18日）三浦春馬的母親也透過經紀公司發出一封公開信，表示在三浦離世後感受到粉絲對他的愛，也因沒有一個讓粉絲能抒發思念的地方感到痛苦，所以跟經紀公司商量後，決定將三浦春馬的骨灰安葬在東京築地本願寺，這也是現在她能做的事情，希望這個地方能成為喜愛三浦春馬的大家溫暖之地。

公開信的內容（譯文）是這樣：

謝謝你一直喜歡春馬。

從那天起已經過去了兩年。

這段時間，我在春馬身邊一點一點的期待，感受到了很多粉絲的厚愛。

直到現在，我對我們無法提供一個讓你們憑弔的地方感到失望。

所以在7月18日，也就是兩週年之際，我們和經理人公司決定把骨頭安放在東京築地本願寺。我想這就是我現在能為他做的，他把你看得比什麼都重要。

我真誠地希望這個地方對所有熱愛Haruma的人來說都是一個溫暖的地方。

我自己仍然在不安中度日子。一方面，粉絲們對春馬的想法感到鼓舞，另一方面，我對傷害他和他的朋友和作品的聲音感到非常難過。

我們想再次請求您的理解，以便我們能夠平靜地記住他。

👉I SWIM丨第1集劇情被批離地 5大離譜設定 網民：32歲仲扮中學生

👉李家超籲為大熊貓「安安」 集氣 7件事揭「情路坎坷」從不愛佳佳

據報道，事務所對有雜誌的負面報道感到心痛，呼籲珍惜春馬的人不要再對春馬做出任何傷害的行為。事務所也提醒粉絲到寺廟參拜時，不必購買任何祭品前往，寺廟也接受不花和供品。

不少網民和粉絲見到新的安排都表示安慰，更嘆謂原來三浦離開已不經不覺兩年，多謝有個地方可以拜祭他，也希望三浦母親可以「折哀順變」。

日本男星三浦春馬於2020年7月18日被發現於自己的寓所內自溢身亡，終年30歲，當時消息震驚整個日本藝能界。根據日媒報導，警方在他身後於家中發現了疑似遺書，內容並未公開，但警方也在他的筆記本上，發現他曾寫下「好想死」，顯示他早有尋死的想法。而三浦母親曾接受周刊訪問時表示，承認近年與兒子關係疏離，惹起熱議。

同場加映：倪匡逝世｜2022上半年12位辭世的香港名人 網民：港人才明白這痛

香港著名小說家，「四大才子」之一的倪匡於7月3日離世，享年87歲，而前一日(2日)拍攝多部膾炙人口作品的著名導演羅啟銳也離開人世，對香港人來說有著莫名的痛。2022只過了半年，卻已經有12位名人離開了我們……點擊看全文：👉倪匡逝世｜2022上半年12位辭世的香港名人 網民：港人才明白這痛