田馥甄新造型　及肩清新短髮出現香港音樂節開唱　歌迷尖叫不斷

歌手田馥甄近日在香港音樂節「ONE LOVE ASIA FESTIVAL」登台，只見她剪去招牌長髮，以及肩中長髮亮相，演唱〈你就不要想起我〉、〈無人知曉〉、等代表作，讓台下歌迷激動尖叫。



田馥甄29日現身香港音樂節「ONE LOVE ASIA FESTIVAL」。（ig@田馥甄）

田馥甄29日現身香港音樂節「ONE LOVE ASIA FESTIVAL」，只見她身穿花色連身無袖洋裝，一頭黑色及肩中長髮，她也與歌迷互動、分享新髮型，甩動秀髮詢問：「你喜歡嗎？我也覺得挺清爽」，更是直呼：「只要我們把彼此照顧的好好的，總會相遇的對嗎？」

田馥甄剪去招牌長髮。（微博@DirectionSense丨田馥甄）

田馥甄原定5月參加在天津舉辦的「泡泡島音樂與藝術節」，卻有部分大陸網友抵制，隨後主辦方宣布取消她的演出，她當時表示：「心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰；當時她的母親也透露真實心境，表示：「感謝大家關心，甄沒問題，順其自然就好。」

點擊圖片放大看，期待下一次再相遇：

+ 7

事實上，田馥甄先前在裴洛西來台期間，曬出吃義大利麵的照片，並寫下：「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙，還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城」，不料，部分大陸網友認為她力挺義大利裔的裴洛西，直指她是「台獨分子」，掀起爭議。

延伸閱讀：她直認缺錢下海加入SWAG 更預告尺度沒有上限：新一代情色教主（點擊連結看原文）

+ 5

延伸閱讀：

金曲歌王熱狗驚喜現身！《正宗華語金曲之夜》史詩級狂歡 宇宙人小玉嗨邀粉絲回家

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】