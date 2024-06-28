曾殺入全球百大美女TOP 10「公認美人」曬性感　薄紗下長腿更誘人

南韓人氣女團TWICE行程滿檔，日前大姊娜璉推出第二張韓語迷你專輯《NA》，7月團體將發行第五張日語正規專輯《DIVE》回歸，並在4月底開始釋出宣傳概念照。昨（27）官方再公開試聽版歌曲以及更多美照，令人驚豔的是在先前就曝光的美人魚造型中，子瑜站到了C位，讓粉絲們都感到驚動不已。



TWICE在7月17日將發行第五張日語正規專輯《DIVE》，主打曲為〈DIVE〉。官方四月底時便公開首波宣傳美照，當時娜璉的服裝還被台灣網友戲稱很像便利商店的微波提網，整體造型風格很有夏日人魚的氛圍。而昨日最新曝光的美照中，子瑜罕見地站到了C位，她身穿淺綠色紗裙與珍珠緞面小可愛，頭戴皇冠裝飾，看上去宛如人魚女王。

（IG@jypetwice_japan）

（IG@jypetwice_japan）

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對此許多粉絲都感到相當驚艷，認為子瑜的顏值絕對值得佔一個C位版面：

「子瑜站C位真的超美」

「好難得站在C位」

「人魚子瑜真的太漂亮了」。



TWICE子瑜（IG@twicetagram）

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