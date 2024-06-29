泰國女星「彈結他」畫面惹無限遐想　網民集體諗歪嘲「忘情抖陰」

泰國女歌手Poodang經常穿著火辣的表演服演出，憑著獨特嗓音和大膽作風讓人印象深刻，在TikTok累積24萬粉絲。



然而近日一段她在演出時，右手不停在私密處快速抖動的影片在網上瘋傳，截至目前突破200萬人次觀看，不少人瞬間想歪瘋狂重播，而歌手本人也發聲了！

Poodang狂抖動原來是在表演高速彈奏空氣電結他。（影片截圖）

Poodang狂抖動原來是在表演高速彈奏空氣電結他。（影片截圖）

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Poodang狂抖動原來是在表演高速彈奏空氣電結他。（影片截圖）

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Poodang經常在抖音分享演出影片，日前一段她身著橘色深V小可愛搭配白色流蘇裙的演出影片，因為Poodang邊唱邊跳，右手還作勢撫摸著私密處，瘋狂抖動的畫面讓不少人看傻眼，甚至還被形容是「忘情抖陰」。但其實Poodang是在表演高速彈奏空氣電結他，他拿著咪高峰的左手還下來配合相當忘我。

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這支影片目前已超過200萬人次觀看，此事也驚動Poodang本尊，她對於影片點閱暴增被瘋傳嚇到，特地截圖表示「謝謝你們。」而有不少網友也紛紛留言：

「震撼到我」

「我不信只有人看一次」

「還好有把影片看完」。



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】