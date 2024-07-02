金曲獎5大美人　孫盛希性感卻不失高貴　陳明珠曬鎖骨微露性感

第35屆流行音樂金曲獎頒獎典禮日前於台北小巨蛋盛大登場，星光大道上星光璀璨，每一位入圍者及嘉賓皆盛裝出席，一起跟著《網路溫度計DailyView》來看看哪些女星在星光大道上大放異彩，成為全場焦點吧！



陳明珠

已連續3年主持金曲紅毯的陳明珠，身穿亮眼紅色削肩禮服，大方露出美背，搭配高雅的環狀領口，展現出她優美的肩部和鎖骨線條，整體典雅簡約又不失性感。

陳明珠身穿亮眼紅色削肩禮服，大方露出美背。（台視提供）

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Lulu黃路梓茵

身穿黑色緊身長禮服，完美勾勒出她的好身材，以「In LOVE❤️ We Trust」為主題，搭配紅色亮眼的墨鏡、手套和金色項鍊，閃亮的材質，使她在燈光下熠熠生輝，展現出十足活力與自信。

Lulu黃路梓茵身穿黑色緊身長禮服，完美勾勒出好身材。（台視提供）

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葉穎

入圍本屆最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎的葉穎，以俏麗短髮搭上金色長禮服驚艷亮相，正面以簡約而富有層次感的褶皺設計，腰間兩側則以大面積挖空剪裁，加上側邊隱隱若現的胸型，不僅展示了她的自信和性感，也完美地突顯了纖細的腰身。

葉穎以俏麗短髮搭上金色長禮服驚艷亮相。（台視提供）

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告五人 犬青

告五人這次一舉入圍4項大獎，以前短後長典雅黑色禮服亮相的犬青，嶄露一雙修長白皙美腿，搭上水鑽項鍊凸顯高貴與大方氣質，讓身旁的男友雲安狂讚，忍不住直呼「我覺得超辣」。

犬青嶄露一雙修長白皙美腿。（台視提供）

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Jocelyn 9.4.0

本次入圍金曲新人獎Jocelyn 9.4.0，出生於千禧年，過去曾參與選秀節目《聲林之王3》比賽，雖然最後未能得名，但卻以自創曲〈無所謂〉獲得製作人的注目。她的創作曲風多為R&B及嘻哈曲風，當日以一件淺褐色貼身長裙，採上下皆鏤空的設計，展現了美胸、纖細腰身及平坦又結實的腹部，突顯出性感魅力。

Jocelyn 9.4.0展現了美胸、纖細腰身及平坦又結實的腹部。（台視提供）

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孫盛希 Shi Shi

入圍本次最佳華語女歌手獎的孫盛希，以一襲黑色性感服裝出席典禮，大膽的剪裁和超高衩長裙，凸顯出修長白皙的雙腿和完美身材曲線，搭配亮眼的手鐲、耳環等珠寶，使整套造型美出新高度，展現出十足誠意。

孫盛希以一襲黑色性感服裝出席典禮。（金曲35截圖）

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