韓美女主播到台灣徒步旅行 直播期間中暑昏倒 路人幫忙叫救護車
撰文：聯合新聞網
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一名韓國實況主MAY五月近日來台徒步旅行，不過29日晚間她來到板橋林家花園附近時，疑似因為中暑昏倒，最後路人幫忙叫救護車，而這過程都在她的直播中曝光。
實況主五月29日晚間來到板橋林家花園，同時也開直播與網友互動，不過之後她攤坐在地上，面露痛苦的表情，看起來呼吸不過來，她試圖要向路人求救，不過因為語言關係，一直無人幫忙，到最後她倒在地上，才有位路人看到，趕忙打電話叫救護車。
PTT上網友忍不住直呼
「這種天氣走路環島一定會暈倒在路上的」、
「不是在台灣土生土長的，根本耐不住這濕熱的高溫」、
「我能感受到身邊想幫助但是又擔心碰瓷的路人」
點擊圖片放大看MAY五月在ig上分享的生活照：
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之後有網友提供最新近況，五月已被送到醫院休息。
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