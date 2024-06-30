韓美女主播到台灣徒步旅行　直播期間中暑昏倒　路人幫忙叫救護車

一名韓國實況主MAY五月近日來台徒步旅行，不過29日晚間她來到板橋林家花園附近時，疑似因為中暑昏倒，最後路人幫忙叫救護車，而這過程都在她的直播中曝光。



實況主五月29日晚間來到板橋林家花園，同時也開直播與網友互動，不過之後她攤坐在地上，面露痛苦的表情，看起來呼吸不過來，她試圖要向路人求救，不過因為語言關係，一直無人幫忙，到最後她倒在地上，才有位路人看到，趕忙打電話叫救護車。

韓國實況主MAY五月來台徒步旅遊疑似中暑暈倒。（Twitch）

PTT上網友忍不住直呼

「這種天氣走路環島一定會暈倒在路上的」、

「不是在台灣土生土長的，根本耐不住這濕熱的高溫」、

「我能感受到身邊想幫助但是又擔心碰瓷的路人」



韓國實況主MAY五月來台徒步旅遊疑似中暑暈倒，路人急忙打電話叫救護車。（Twitch）

Twitch韓女主播MAY五月（instagram@may5w）

點擊圖片放大看MAY五月在ig上分享的生活照：

+ 11

之後有網友提供最新近況，五月已被送到醫院休息。

延伸閱讀：外貌神似張栢芝、陳慧琳！23歲女星擁「神級顏值」做善事人美心善

+ 9

延伸閱讀：

影／摔車影像曝光…才剛畢業要考駕照 「綜藝大熱門」高中正妹車禍離世

「星光」冠軍女友癌逝 當眾崩潰淚崩「她陪我辛苦9年」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】