百花獎入圍名單揭曉「劉德華激戰四大流量小生」網民：內娛完蛋了

大陸第37屆大眾電影百花獎頒獎典禮將於8月2日至8月4日在四川成都舉辦，日前公布入圍名單，劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興等人入圍最佳男主角，女主角則是賈玲、馬麗、王智、倪妮、殷桃，掀起超高討論度，卻引發了陸網批評，甚至直呼「內娛要完蛋了！」



百花獎日前公布入圍名單，看起來似乎星光熠熠，卻意外引起爭議，尤其是男主角名單：劉德華、王俊凱、朱一龍、易烊千璽、張藝興，許多人對「香港天王」對決一票「流量小生」認為十分格格不入，然而沈騰、張譯、王寶強這些真正的實力派演員卻榜上無名，自己人都看不下去，更質疑百花獎的評選標準。

許多人對「香港天王」劉德華對決一票「流量小生」認為十分格格不入。（陳順禎 攝）

王俊凱。（微博＠王俊凱工作室）

張藝興。（微博@張藝興工作室）

朱一龍。（微博@我的真朋友）

易烊千璽。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室 ）

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許多網友認為名單開出來像是給外界看笑話，不僅「百花獎 笑話」成為微博熱搜，還有人批評：

「最荒謬的就是男主角名單」

「我們內娛...要完蛋了」



甚至建議要這樣評選，乾脆把劉德華刪掉，來個流量小生的對決，不過也有影迷緩頰，認為選出來的這幾位男星努力轉型，確實實力有所突破，不該看衰他們。

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