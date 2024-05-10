劉德華被問「為何演技總是輸給梁朝偉」一句回應證實天王EQ極高

在華人娛樂圈中，劉德華和梁朝偉皆為天王級人物，自出道以來便出演多部經典電影，紅遍兩岸三地。雖然兩人論相貌或人氣都不相上下，但當一同角逐各項演藝大獎時，卻時常發現梁朝偉總囊括所有獎項，彷彿就像劉德華的剋星一般，那麼究竟是為何劉德華總輸給梁朝偉？



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被問「為何演技總是輸給梁朝偉」？劉德華高EQ回一句話

曾獲封香港樂壇「四大天王」之一的劉德華，偶像魅力無人能敵，不僅打破健力士世界紀錄，成為獲獎最多的香港歌手，更參演超過170部的電影，對香港演藝圈貢獻良多；而梁朝偉，則因其特有的憂鬱氣質，令他的形象深沉而內斂，同時亦是首位集合中港台三大頒獎禮最佳男主角的華語名人代表之一。

過去劉德華曾接受過《魯豫有約》的訪問，表示梁朝偉和周潤發是天才型演員，就連自己聽到某部戲是由梁朝偉主演，也都會默認是部好戲，「因為梁朝偉是演員，自己是偶像」，因此他也直言特別羨慕梁朝偉的演技。

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此外，劉德華也表示，在與梁朝偉合作的《無間道》中，自己的演技是潮流，但只存於特定時期，反觀梁朝偉的演技是經典，且不受時間和影片限製，是永遠存在的境界，自認演技能力仍不如梁朝偉。

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儘管如此，劉德華仍有拿過幾次影帝的紀錄，包含《暗戰》、《大隻佬》、《桃姐》等經典作，因此就有媒體評論指出，劉德華作為演員的演技是毫無疑問的好底子，但與獎項擦身而過的主因，推測是劇本的選擇以及角色的定位。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：都是天王級人物，被問「為何演技總是輸給梁朝偉」？劉德華高EQ回一句話】