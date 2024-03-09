劉德華重操舊業剪頭髮　揭當年做髮型師秘聞：全校男生都是我剪的

劉德華出演的喜劇電影《紅毯先生》日前退出大陸春節檔，直到近日才宣佈再次上映，他在農曆年宣傳時，透露自己年輕時曾擔任髮型師，還在現場示範剪髮技巧，並述說當年「整個學校的男生都是我剪的」。



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劉德華在《紅毯先生》宣傳會上透露自己年輕時是一名髮型師，並在現場重操舊業，重現當年剪髮的場景，只見他手持剪刀，認真剪髮。劉德華也分享了學生時代幫同學剪髮的趣事，「我們是一個佛教的學校，然後也流行長頭髮，每天收幾毛錢幫他們（同學）剪，每一次老師要檢查頭髮的時候都是我剪的」，並笑說「整個學校男生都沒有我帥，因為我是另外請人剪的」。

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網友在看了影片後，也紛紛留言稱讚，「真的是特別全能了，一直都很喜歡他」、「華哥這也太專業了吧」、「這手法還相當成熟」。《紅毯先生》描述天王劉德華扮演的「劉偉馳」為了得到電影節影帝獎項，參演導演的農村片，不料引發一連串荒誕鬧劇，這部電影在春節檔上映第8天就臨時撤檔，近日宣佈再次上映。

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