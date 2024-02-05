劉德華罕提與朱麗蒨當年隱婚心路歷程　事隔多年拎嚟講笑超大方

劉德華與朱麗蒨（曾被誤寫為「朱麗倩」）於2008年結婚，育有女兒Hanna，家庭生活幸福美滿。他近日上節目罕見提到當年隱婚的往事，直言上一代藝人也都沒有對外公布，讓他以為可以這樣做。



劉德華近期宣傳電影《紅毯先生》時，受訪時主動提到當年的隱婚事件，「我們上一代的藝人結婚也沒講，都不講，生小孩也沒講，都沒有，我以為是可以的」。

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劉德華還被爆料，當時拍戲覺得台詞不夠有力，主動說要加一句詞「結婚的時候不告訴人，離婚也不告訴人」，拿自己隱婚的事情當哏，態度相當大方。

消息一出立刻登上微博熱搜排行，不少網友留言：「劉德華的隱婚我能接受，沒立單身人設炒CP、亂搞就可以」、「每個人都有自己的隱私空間吧」、「少關注別人私人生活吧…」、「本來就是人家的私生活，不關注作品本身，天天監視人家私生活……就算沒結也輪不到你頭上」、「以前的狗仔很恐怖」。

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此外，劉德華日前也透露自己的教育理念，對女兒劉向蕙使用網路方面管教比較嚴厲，她不僅沒有智慧型手機，也沒有任何社群帳號；劉德華表示，盡量不讓女兒碰到無法掌握的網路世界。

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