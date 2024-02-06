網傳「劉德華立體書版」賀年短片 本尊一睇實物即爆笑仲玩唔停
撰文：Goody25
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新年期間一定會聽到劉德華的經典新年歌《恭喜發財》，在新年屆臨期間，最近網上開始廣傳以這首歌為基礎的「劉德華立體書版」賀年短視頻。
一名粉絲將這個立體書的實體版，親手送給劉德華本尊，他也當場翻開立體書，重現短視頻搞笑一幕，讓全場歡笑聲不斷~
根據流傳的短視頻顯示，穿得紅彤彤的「劉德華」隨著立體書的翻開，生動的向網友們抱拳拜年，並配合著《恭喜發財》的歌聲，結合了搞笑和喜慶氣氛。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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接下來的幾頁中，「劉德華」也配合了歌詞意境，作出各種手勢，「最好的請過來，不好的請走開」，最後一句「禮多人不怪」中，給大家帶來滿滿新年祝福。
而劉德華本尊看了立體書的動作後也是笑翻了，經過粉絲解釋後，向來寵粉的他也對著觀眾，親手翻開立體書向大家拜年，與粉絲們合唱《恭喜發財》，只見他慌忙的配合歌曲節奏翻頁和拉動書中的「小劉」作出動作，場面實在非常搞笑。
據悉，劉德華的《恭喜發財》是在2005年推出，深受民眾歡迎，傳唱度非常高，每年都會在各種場合和管道聽到，尤其是在商場內經常都可以聽到。
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