林志穎遇致命車禍兩年後「回歸樂壇」出新歌　親揭身體復原情況

「不老男神」林志穎睽違歌壇6年，3日推出全新單曲 〈溫柔失控〉，邀來《披荊斬棘3》「 超合金陣營」 中的隊友馬伯騫合作新歌。



提到以復古disco曲風回歸華語歌壇的新作〈溫柔失控〉，林志穎表示：

很久沒有發行單曲，希望這首歌能夠帶給大家歡樂動感的氛圍，再收了幾十首歌曲後，選擇這首〈溫柔失控〉。

「不老男神」林志穎睽違歌壇6年，3日推出全新單曲 〈溫柔失控〉。（Instagram@jimmylin）

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之前林志穎和馬伯騫一同在《披荊斬棘3》為團隊奪冠，說起兩人熟識過程，林志穎笑曝，完全是因為對方不停的餵食而結緣：

其實跟小馬認識是因為在節目，那時候因爲自己很瘦，小馬除了自己很會吃以外，也會一直餵食我。

林志穎大讚馬伯騫私下是一位非常貼心的小男孩，對於音樂也非常有自己想法，彼此一拍即合而發行這首單曲。

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提到「失控」林志穎自己在生活中遇到什麼狀況會覺得失控?他直言：

現實生活中會失控是掌握不了的事，如果沒有在安排之內，就會覺得有點失控。

出道32年，再次回歸歌壇，林志穎透露接下來的音樂計畫，也會找時間與粉絲相見歡：

目前有在思考以不一樣的方式能夠跟歌迷見面，因為自己的體力還是逐漸在恢復，還沒有百分百的能夠完全發揮，但單曲的計畫是一直都有的，請大家繼續期待。

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