披荊斬棘的哥哥3｜17人成團名單疑外流「他」打敗林志穎勇奪冠軍
撰文：ETtoday
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《披荊斬棘的哥哥》第3季近日完成最後錄製，陸網隨即傳出成團名單，共有17人，其中6人是在台灣出道發展，冠軍是陳楚生。
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根據網傳消息，《披荊斬棘》第3季成團名單，包括陳楚生、王櫟鑫、蔡國慶、董寶石、羅傑夫、李玖哲、王耀慶、張遠、張棟梁、馬曉龍、胡彥斌、陸毅、伯遠、林志穎、蘇見信、馬伯騫和瘦子，共有17位。其中李玖哲、王耀慶、張棟樑、林志穎、蘇見信、瘦子都是台灣出身或台灣出道。
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同時最終未能成團的有關智斌、俞灝明、唐禹哲、彈殼、何展成、八三夭主唱阿璞、魏哲鳴。唐禹哲雖未成團，在現場向小13歲女友蘇小軒求婚，6日成為兩岸娛樂圈最熱話題。
陳楚生現年42歲，2007參加「快樂男聲」獲得全國總冠軍。他長年活躍大陸音樂節目，參加過湖南衛視《歌手2019》且踢館成功。
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