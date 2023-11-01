林志穎兒子Jenson變《披荊斬棘》忠實粉絲　最鍾意呢兩位哥哥

近日，中國明星男團競賽真人秀節目《披荊斬棘》正在熱播中，其中人氣超高的哥哥非林志穎莫屬。由於林志穎去年7月才發生了嚴重車禍且目前仍在複健中，但他依舊努力承受高強度訓練來完成每一次舞臺的模樣著實讓不少關注讚歎不已。



值得一提的是，林志穎的兒子也成為了《披荊斬棘》的鐵粉，近日在播出的花絮內容中就看到林志穎與雙胞胎兒子Jenson在哥哥宿舍視頻通話，沒想到除了支持老爸之外，Jenson也有自己喜歡的哥哥，期間更是不停向爸爸追問哥哥的去向。

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在視頻通話時，Jenson 詢問林志穎道：「李玖哲大概幾點回來？想要跟他聊一下…」，而林志穎則答道：「如果待會看到他，你還沒睡就再打給你。」聽到回到後仍不死心的Jenson再詢問：「羅傑夫什麼時候回來？」 但林志穎的回答卻再讓Jenson期望落空：「待會吧~ 待會才回來。」而這時張遠恰好從遠處走來，林志穎即興詢問兒子：「我考你這是誰？」沒想到場面卻陷入了尷尬的沉默，Jenson拿到好幾次提示仍猜不出張遠的名字。林志穎最後無奈公佈答案 「是張遠叔叔啦」後就直接開玩笑讓兒子再回去看十遍節目。

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節目片段曝光後，不少網友紛紛留言：「怎麼那麼喜歡李玖哲和Jeff哈哈哈，太可愛了」、「哈哈俊俊是真的很愛看《披荊斬棘》了，小奶音也太萌了」、「聲音和kimi小時候一樣誒」、「小志哥與兒子視頻通話，兒子的聲音好可愛」 等等。

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