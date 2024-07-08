星二代重提兩年前「未做足安全措施」致舊愛懷孕墮胎：我是個渣男

狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐日前與陳沂在成人平台SWAG上合體，直播中孫安佐提到過去網紅米砂（Misa）發生性關係，讓女方懷孕墮胎一事，孫安佐直言當初因米砂說有戴避孕環，所以才無套發生。對此有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢發文幫米砂說話：「她都結婚兩年了也都轉幕後，還要被蹭，煩不煩？」



孫安佐日前在直播中承認與米砂確實發生過關係，當時米砂稱有戴避孕環才沒做安全措施，未料之後告訴他已懷孕，讓他非常驚訝：

這改變不了我依然是個渣男，因為我在有女友的情況下，還跟她上床。

孫安佐坦言當時自己不懂事，現在無論如何都會先做好防護。

孫安佐日前在直播中承認與米砂確實發生過關係。（IG@misa72600）

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米砂2022年發文貼出與老公的婚紗照，宣布結婚喜訊，更表示婚後會慢慢淡出網紅圈，減少相關工作。吳夢夢看到孫安佐近日在直播中提到和米砂的往事，在社群上發文直呼：

我對他們倆沒什麼意見，但可不可以不要再蹭米砂，她都結婚兩年了也都轉幕後ㄌ還要被蹭，煩不煩。

在回覆網友時，吳夢夢更貼出多個火焰符號，表達心中怒火。

有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢發文幫米砂說話：「她都結婚兩年了也都轉幕後，還要被蹭，煩不煩？」（IG@monmon.tw）

有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢發文幫米砂說話：「她都結婚兩年了也都轉幕後，還要被蹭，煩不煩？」（IG@monmon.tw）

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