星二代疑撞邪　指控58歲老豆「在我水裡偷偷放符水」：還想偷下毒

藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐因為5月在泰國布吉呼麻闖民宅被捕，狄鶯受訪時還透露他被下蠱、像中邪。孫安佐6月1號親自在直播澄清自己沒有中邪，更爆出爸爸孫鵬在房間內所水瓶內都放了符水，甚至還拿出一大桶符水，認證喝下去是苦的。對此，民俗專家廖大乙表示，「符水就是把紙拿去燒，不可能會是苦的」打臉孫安佐。



狄鶯日前透露兒子似乎「在泰國被下蠱」，她在孫安佐返台有看身心科卻找不出病因，去找師父後，才得知竟是被人下蠱，尋求協助後才好轉。不過孫安佐並不領情，拍影片表示「我好可憐哦，自從我回家，我爸還會在我水裡偷偷放符水，還想偷偷對我下毒」。日前在直播時，還直接隨便拿起一桶「符水」，表示他喝到的當下還想說怎麼是苦的，「漱起來真的是苦的，呸，我直接吐掉」，這件事也被他家中的律師證實。

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對此，民俗專家廖大乙表示，符有分陰陽，「陽」就是一般廟宇如媽祖廟、王爺廟的神明在用的，是可以「見天」的；「陰」的則是宵小行為，沒辦法見天，意思就是有神明界的警察會將陰符沒收，才會說是不法的宵小行為。但是有關於孫安佐指控孫鵬偷放符水，喝起來是苦的，廖大乙不以為然的表示，因為符水就是用紙去燒的，根本不可能是苦的，這個說法不成立。

至於「被下降頭」的部分，必須要有咒語才會被下蠱，廖大乙說學習下降頭需要立誓，且一般師傅都不會傳授「咒語」，在台灣不超過5人，有這個勇氣學習的人，必須要有符合以下一個條件，第一，立誓自己要「絕子絕孫」；第二，穿破衣、住破房；第三，過年時不能帶紅包，因為就是要破、要空；符合以上其中一點，還要再加上咒語，這樣的下降頭才會有效。

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